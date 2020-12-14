Down Detector tarafından yayınlanan analize göre başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkede Google, Gmail, YouTube ve Docs gibi servislere erişimde çeşitli sorunlar yaşanıyor. Erişim problemleri normale doğru dönmeye devam ederken, bazı kullanıcılar hesaplara erişimde sorunlar yaşadığını dile getiriyor. Peki ama Google servisleri neden çöktü?

Google Servisleri Neden Çöktü?

Google sunucularında yaşanan çeşitli sorunlardan ötürü bazı Google servislerine erişimde ciddi sıkıntılar yaşandı. Yaklaşık kırk dakika süren erişim problemleri şu sıralar normale dönmeye devam ederken, kullanıcılar servislere erişebilseler de hesaplara halen erişemediklerini belirtiyor.

Bazı kullanıcılar ise erişim sorunlarından minimum düzeyde etkilendiklerini dile getiriyor.

Şu aşamada resmi bir açıklama olmasa da sunucu odaklı gibi gözüken bu sorunun bir benzeri, geçtiğimiz ağustos ayında yaşanmıştı. Ağustos ayında yaklaşık dört saat süren kesintilerin aksine bu sefer yalnızca kırk dakikalık bir erişim sorunu yaşadığımızı da hatırlatalım.

Neler Yaşandı?

Google'ın sunucularında yaşandığı düşünülen bir sorundan dolayı kullanıcılar YouTube, Drive, Gmail, Analytics, Docs, G Suite, Chat ve benzeri servislere erişimde sorunlar yaşadı. Down Detector tarafından da onaylanan bu sorun, dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülkeyi kapsadı. Yani küresel bir kesintiden söz ettiğimizi söyleyebiliriz.

Bu noktada yaklaşık kırk dakika boyunca veri akışında bir sorun yaşamış olabilirsiniz ancak sunuculardaki sorunlar tam da şu sıralar normale dönmeye devam ediyor. Eğer halen çeşitli hatalardan muzdarip iseniz bir süre daha bekleyip sorunların tam anlamı ile çözülmesine odaklanabilirsiniz.

Peki siz geçtiğimiz dakikalarda yaşanan bu sorunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinti sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşadınız mı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.