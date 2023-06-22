Google Sesli Metin Özelliğini Yakında Kullanıma Sunacak

Google PDF dosyalarını seslendiren yeni özelliğini yakında duyurmayı planlıyor. ABD merkezli teknoloji şirketi, Chrome'a ekran okuyucuları aracılığıyla PDF'leri daha işlevsel hale getirecek OCR (optik karakter tanıma) teknolojisini ekleyecek. Özellik, ABD'de Adobe Express'e ücretsiz erişimi içeren yetkin bir eğitim kampanyasının parçası olarak geliyor.

Google Sesli Metin Özelliği Yolda

Google, getirmiş olduğu bu özellik ile birlikte okul yöneticilerinin öğrencilerin Chromebook'larında hangi eklentilere erişebilecekleri üzerinde daha sıkı kontrole sahip olacak. OCR teknolojisi sesli okuma dışında, öğrencilerin sınavlarda belirli web sitelerinden metin kopyalayıp yapıştırmalarını engelleyecek. Sesli PDF okuma özelliği, görme sorunu olan öğrencilerin için taranmış sınıf materyallerini ve gerekli araştırma makalelerini pratik bir şekilde kullanılmasıan olanak tanıyacak.

Özelliğin çıkış tarihi hakkında net bir bilgi vermeyen Google, özelliği diğer platformlara satıp satmama konusunda da kesin bir sonuca varmış değil ancak teknoloji devinin özelliği Chrome'un ötesine genişletmeyi planladığı biliniyor.