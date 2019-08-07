Google, Seyahat Uygulaması 'Google Trips'i Kapattı

Google’ın seyahat uygulaması Google Trips de fişi çekilen uygulamalar kervanına katıldı. Kullanıcıların mobil cihazları üzerinden seyahat planları yapıp takip edebildiği Google Trips uygulamasının faaliyetlerinin sonlandırıldığı duyuruldu.

5 Ağustos itibariyle kapatıldığı belirtilen uygulama, Google/Gmail hesapları ile entegre olarak otel ve uçak bileti rezervasyonlarını, gezilecek yerleri, gün gün yapılacaklar listesini ve kişisel favori mekanları hem çevrimiçi olarak hem de indirilebilen haritalar üzerinden çevrimdışı olarak bir arada sunuyordu.

Google’ın açıklamasına göre uygulamanın kapatılması sonrasında, seyahat ve tatil planlamalarıyla ilgili bu özelliklere artık Google’ın arama servisi ve Google Haritalar üzerinden erişilecek.

iOS ve Android cihazlar için 2016 yılında kullanıma sunulan Google Trips, Google’ın kararı gereği 3. yılını dolduramadan kapatılmış oldu.

Bundan böyle kullanıcıların Google Trips’te kaydettiği notlar, yerler ve rezervasyonlar; Google hesabına giriş yapıldıktan sonra gerçekleştirilen aramaların sonuçlarında görülebilecek.

Ayrıca bu kapsamda, Google’ın seyahat için özel olarak tasarladığı Google Seyahat sitesi üzerinden uçak ve otel rezervasyonları planlama ve fiyat karşılaştırma servisi de veriliyor.