Google, Seyahat ve Konaklama Odaklı Hizmetlerini Geliştirdi

Teknoloji devi Google, uçak bileti aramaları ve otel aramaları için geliştirilen Google Flights ve Google Trips ürünlerinin kapsamını genişletti. Seyahat alanında daha çok kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen Google, seyahat tutkunlarına artık daha kapsamlı bir hizmet sunacak.

Google’ın seyahat odaklı hizmetlerine eklediği yeniliklerden ilki uçak bileti fiyat takibinde yaptığı geliştirmeler. Artık Google Flights üzerinden kullanıcılar uçak bileti fiyatları hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecek ve olası değişimlerden de hemen haberdar olacak. Google’ın makine öğrenme teknolojisi kapsamında Flights hizmeti üzerinden bilet fiyatları tarihsel olarak analiz ediliyor. Böylece kullanıcılara fiyatların normal olup olmadığı ve gelecekte fiyatın düşüp düşmeyeceğine dair bilgiler ve tahminler sunuluyor. Yani ilk kez alacağınız bir biletin fiyat düzeyine adapte olabilecek ve satın alma anında yaşanan tereddütleri bertaraf edebilirsiniz.

Konaklama hizmetlerine gelecek olursak da Google artık otel aramalarında fiyat değişimlerini ve otellerin puanlarındaki değişimleri kullanıcılara anında bildirecek. Ayrıca seçilen bölgedeki otellerin yoğunluk durumu ve bu yoğunluğun özel bir sebebi varsa bu sebep de kullanıcıya bildirilecek. Örneğin yaz aylarında Rusya’daki otellerin dolu olmasının sebebi olarak Dünya Kupası’nın olması Google tarafından hatırlatılacaktır. Google ayrıca Trips uygulaması üzerinden kullanıcılarına bilet ve tur bilgilerini sunmaya devam edecek.