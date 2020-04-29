Google, Bir Uygulamasını Daha Çöpe Attı!

Google, Temmuz 2019’da açtığı hyperlocal sosyal ağ uygulaması Shoelace’i kapatıyor. İnsanların yakınlarındaki spor etkinlikleri ve gösterileri bulmalarına yardımcı olan Shoelace, 12 Mayıs’ta kullanıma kapatılacak.

Deneysel Uygulamalar Tutmuyor!

Google’ın bir uygulaması daha son buldu! Çalışanların potansiyel olarak büyük fikirleri için şirketin kuluçka merkezi Area 120’ye ait deneysel bir uygulama olan Shoelace, sadece New York City’de kullanılabiliyordu. Google, mevcut sağlık krizi göz önüne alındığında, projeye daha fazla yatırım yapmak için doğru zaman olmadığını düşündüklerini belirterek hyperlocal sosyal ağ uygulaması Shoelace’i kapatılan diğer deneysel uygulamalar arasına aldı. Gelecekte yeniden kullanıma sunmayı planlamadıklarını da belirtti.

Son Tarih 12 Mayıs

Her zaman yeni insanlarla tanışmak için kolay kolay zaman bulamayanlara yönelik harika bir mobil uygulama Shoelace, koronavirüs salgını nedeniyle şu anda pek bir ilgi görmüyor. Salgın sona erdiğinde benzer bir uygulama görebiliriz. Unutmadan, son birkaç ayda Shoelace’i kullandıysanız, 12 Mayıs’tan önce bu sayfadan verilerinizi dışa aktarabilirsiniz.