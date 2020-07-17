Google Shoploop Tanıtıldı: Alışveriş Sitelerine Büyük Rakip!

Google, online alışveriş sektörüne yeni bir soluk getiriyor. Google Shoploop ile ürünleri kolayca keşfedebilir ve hoşunuza gidenleri kolayca satın alabilmektesiniz. İşte Google Shoploop hakkında bilmeniz gerekenler.

Google Shoploop Kullanıma Açıldı

Google Shoploop'da 90 saniyelik videolar ile ürünler hakkında tüm bilgileri kolayca öğrenebilmektesiniz. İlginizi çeken bir ürün bulduktan sonra, ürünü daha sonra satın almak için kaydedebilir veya satın alma işlemini tamamlamak için doğrudan satıcının web sitesine tıklayabilirsiniz.

Ayrıca sevdiğiniz Shoploop içerik oluşturucularını takip edebilir ve beğendiğiniz videoları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Shoploop, belirli bir bölgedeki ürünler hakkında bilgili kişilerden ürün hakkında detaylara sahip olmanıza yardımcı olmakta.

Burada yer alan bağlantıya tıklayarak Shoploop'a ulaşabilirsiniz. Shoploop şu anda sadece mobil cihazlar üzerinden kullanılabilmekte.

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