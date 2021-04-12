Amazon Rakibi Google Uygulaması Kapatılıyor

Google Shopping uygulaması kapanıyor. Amazon'a rakip olması için 2019 yılında tanıtılan uygulamanın fişi çekiliyor.

Google Shopping Uygulaması Kapanıyor

Google Shopping, artık mobil cihazlarda bir uygulama olarak kullanılamayacak. Yazılım devi Google, geçtiğimiz günlerde Android ve iOS'ta Shopping uygulaması desteğini sona erdirdiğini açıkladı. Uygulama birkaç ay çalışacak ve ardından tamamen kullanıma kapatılacak.

Uygulamanın sadece iOS ve Android marketlerden kaldırılacağı ve mobil desteğinin kesileceği bilgisi geldi. Masaüstü üzerinden Google Shopping kullanılmaya devam edecek. Google Shopping, internetteki ürünleri kolayca satın almanıza yardımcı olmakta.

Google, 9to5Google isimli haber sitesine yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde artık Shopping uygulamasını desteklemeyeceğiz. Uygulamanın kullanıcılara sunduğu tüm işlevler Alışveriş sekmesinde olacak. Alışveriş sekmesinde ve Google uygulaması dahil diğer Google platformlarında, kullanıcıların sevdikleri ürünleri keşfetmelerini ve alışveriş yapmalarını kolaylaştıran özellikler geliştirmeye devam edeceğiz."

Açıklamada da belirtildiği üzere Web üzerinden servise erişim sağlanmaya devam edecek.

Temmuz 2019'da ABD'deki kullanıcılar için ve Aralık ayında Hindistan'daki kullanıcılar için başlatılan Google Shopping, Amazon'a rakip olmak için kurulmuştu. Yılın ilerleyen dönemlerinde Google, müşteri hizmetleri desteği, fiyat takibi, yerel mağazaların stok listesi ve diğerlerinin yanı sıra doğrudan Google'dan satın alma seçeneği gibi yeni özellikleri servise entegre etmişti.

Google'ın Shopping uygulamasını neden Android ve iOS'tan kaldırdığı bilinmezliğini korumakta. Sizler konu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı unutmayın!

Google Kullanıcıları İzlediğini Kabul Etmişti

ABD'li teknoloji devi, tarayıcı çerezlerinin kullanımını aşamalı olarak kaldırırken hedefli reklamcılık planlarını açığa çıkardı. Şirket yeni bir blog gönderisinde, Chrome'da çerez desteğini sona erdirdikten sonra kullanıcıları izlemek için başka yollar kullanmayacağını söylüyor.

Google yaptığı açıklama kapsamında çerez kullanımlarına düzenleme getireceğini duyurdu. Önümüzdeki aylarda üçüncü taraf çerezlerin kullanımını aşamalı olarak durduracağını, kullanıcıların web üzerindeki hareketlerini izlemek için yeni yollar geliştirmeyeceğini açıklamıştı. Teknoloji devinin aldığı bu karar kullanıcı gizliliği için önemli bir kazanç. Ancak bu hareket sonrasında Google'ın reklam endüstrisi üzerindeki baskısını daha da güçlendirmesi bekleniyor.