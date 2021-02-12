Google Sonunda Beklenen Karanlık Modu Yayına Alıyor

Google, Arama sayfası için bir kez daha karanlık modu test etmeye başladı. Kullanıcılar en son geçen ay karanlık bir tema gördüklerini bildirmişti. Şimdi daha fazla kullanıcı karanlık modu kullanmaya başladı.

Google Arama Sayfası Karanlık Mod Alıyor

Google, Windows 10 ve macOS'ta Google Arama için karanlık bir modu test etmeye başladı. Karanlık modun tüm kullanıcılara henüz açılmadığı aktarılıyor.

Windows ve macOS'taki pek çok kullanıcı, yeni karanlık temayı deneme daveti alıyor. Bildirim gönderilen kullanıcılar karanlık modu denemeye başlıyor. Karanlık mod etkinleştirildiğinde, Google Arama sayfaları rahat bir gece okuma deneyimi için koyu griye çevriliyor.

Kullanıcılar temayı Açık, Koyu ve Sistem Varsayılanı olarak ayarlama seçeneğine sahip olacak. Seçeneği "Sistem Varsayılanı" olarak ayarlarsanız, işletim sisteminizin mevcut temasıyla eşleştirilecek. Karanlık mod Android için Google Arama'da aylardır kullanılabiliyor, ancak Google masaüstü kullanıcılarının tümüne henüz özelliği sunmuş değil.

Google, geçen yılın sonlarından bu yana Arama'daki karanlık temayı test ediyor ve pek çok kullanıcı Arama sayfalarının koyu griye döndüğünü bildiriyor. O zamanlar Google, yeni karanlık temayı küçük bir kullanıcı alt kümesiyle denemişti ve birkaç gün içinde geri almıştı. Ancak bu sefer testler daha kapsamlı görünüyor.

Geçtiğimiz yıl içinde, Google Pay uygulaması, Google Translate, Google Dokümanlar, masaüstünde Google Chrome ve birçok Google ürününün karanlık mod kazandığını gördük. Bakalım Google Arama'ya karanlık mod seçeneği tüm kullanıcılar için ne zaman açılacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Günümüzde oldukça popüler olan uygulamalar ve sosyal medya uygulamalarının neredeyse çoğu karanlık mod desteğine kavuştu. Karanlık mod sayesinde gece telefonunuzda işlem yaparken gözleriniz yorulmayacak. Böylece gece çok rahat bir şekilde telefonunuzu kullanmaya devam edebileceksiniz.

Karanlık mod son dönemde pek çok Android ve iOS cihazlarda bulunuyor. Son Android ve iOS güncellemeleri ile cihazlara karanlık mod desteği sunuluyor. Karanlık mod kullanıcılar için büyük önem teşkil ediyor.