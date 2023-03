Google Artık Sorunlu Uygulamaları Kullanıcıya Bildirecek

Görünüşe göre Google, kullanıcılarını yolunda gitmeyen uygulamalar konusunda uyarmak için ek adımlar atıyor.

Mishaal Rahman, telefonunuzda çalışmayı durdurabilecek uygulamalarla ilgili bu yeni uyarının ortaya çıkmasıyla ilgili bir tweet attı. Kullanıcılara yönelik yeni uyarı, Google'ın sahip olduğunuza benzer cihazlarda bir uygulamanın teknik performansına ilişkin topladığı verilerle destekleniyor.

Dahası, Google'ın Play Store için bu yeni uyarı sistemini Ekim ayında tanıtmayı planladığı görülüyor. Android Developers Blog'da yayınlanan bir yazıya göre Google'ın bu yeni özelliği, bazı uygulamaların bazı Android modellerinde gayet iyi çalışırken diğerlerinde çalışmaması nedeniyle uygulamaya konuldu.

Some users are reporting that Google Play is telling them that "recent data from similar devices indicators that this app may stop working on your device."



I haven't seen this before, so I think it could be relatively new.



Screenshot credits: Felixlix45 on Telegram pic.twitter.com/fdGW96xyCf