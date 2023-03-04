Google Artık Sorunlu Uygulamaları Kullanıcıya Bildirecek
Farklı telefonlarda farklı sorunlara yol açabilen uygulamalar artık Google Play'de sorunlu olarak etiketlenecek. İşte detaylar!
Görünüşe göre Google, kullanıcılarını yolunda gitmeyen uygulamalar konusunda uyarmak için ek adımlar atıyor.
Mishaal Rahman, telefonunuzda çalışmayı durdurabilecek uygulamalarla ilgili bu yeni uyarının ortaya çıkmasıyla ilgili bir tweet attı. Kullanıcılara yönelik yeni uyarı, Google'ın sahip olduğunuza benzer cihazlarda bir uygulamanın teknik performansına ilişkin topladığı verilerle destekleniyor.
Dahası, Google'ın Play Store için bu yeni uyarı sistemini Ekim ayında tanıtmayı planladığı görülüyor. Android Developers Blog'da yayınlanan bir yazıya göre Google'ın bu yeni özelliği, bazı uygulamaların bazı Android modellerinde gayet iyi çalışırken diğerlerinde çalışmaması nedeniyle uygulamaya konuldu.
Google Kullanıcıları Uygulama Sorunları Hakkında Bilgilendirecek
Some users are reporting that Google Play is telling them that "recent data from similar devices indicators that this app may stop working on your device."— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 2, 2023
I haven't seen this before, so I think it could be relatively new.
Screenshot credits: Felixlix45 on Telegram pic.twitter.com/fdGW96xyCf
Zaman zaman farklı cihazlarda sorun yaratan uygulamalar kullanıcılar için oldukça rahatsız edici durumlara neden olabiliyor ve görünüşe göre Google mağazasını bu tür sorunlardan kurtarmak istiyor. Ayrıca kullanıcıya önceden bunun bilgisini vererek uygulamayı indirmek isteyip istemediğine karar verme şansı da veriyor.
Google ayrıca teknik bir uyarı ile etiketlenmişse uygulamanın belirli keşif bölümlerinde görünmesini de kısıtlayacağını belirtti.
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