Google Sözlü Savunma Verecek! Rekabet Kurumu Açıkladı

Google sözlü savunma vermeye hazırlanıyor. Google'ın sözlü savunma vereceği tarih belli oldu. Rekabet Kurumu resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Rekabet Kurumu'ndan Açıklama Geldi

Rekabet Kurumu internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd Şti, Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 5 Şubat 2020'de gerçekleşecek dedi. Rekabet Kurumu'nun Google hakkında yürüttüğü soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Neler Yaşandı?

Geçtiğimiz günlerde Rekabet Kurumunca, ‘rekabet ihlali’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Google’a, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun gereği, süreli (günlük) idari para cezası uygulanmaya başlandığı açıklanmıştı. Google da yaptığı açıklamada sorunun çözülmez ise iş ortakları ile Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacaklarını söylemişti.

Google, Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekte.