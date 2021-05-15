Google ve SpaceX Anlaştı: İlk Starlink Terminali Açılıyor

Google ve SpaceX'ten Starlink anlaşması. İki teknoloji devi, uydu internet hizmeti için güçlerini birleştiriyor. ABD'li şirketlerin son anlaşması, Starlink'in ilk terminalini oluşturmayı ele alıyor. Bu hamle hem Google hem de Starlink müşterilerinin yüzünü güldürecek.

Google ve SpaceX, Starlink terminallerini Google Cloud'un dünya çapındaki veri merkezlerine kurmak için kritik bir anlaşma imzaladı.

ABD'li teknoloji şirketlerinin son anlaşması her iki taraf için de önemli bir adım. Anlaşma; Starlink uydu ağının hızlı internetini Google kurumsal bulut müşterilerine genişletirken, Starlink müşterilerine ise Google Cloud kullanma fırsatı veriyor.

SpaceX Başkanı ve Operasyon Direktörü Gwynne Shotwell verdiği demeçte, "Starlink'in yüksek hızlı, düşük gecikmeli geniş bant hizmetini Google'ın altyapısı ve yetenekleriyle birleştirmek, küresel kuruluşlara modern kuruluşların beklediği güvenli ve hızlı bağlantıyı sağlayacak" dedi.

Google ve SpaceX'ten Starlink anlaşması

Geçen yıl Microsoft'un Azure bulut hizmetiyle benzer bir anlaşma imzalayan Elon Musk'ın uzay şirketi, yeni anlaşma kapsamında Google'ın New Albany, Ohio'daki veri merkezine ilk Starlink terminalini kuracak.

Starlink terminal ağı faaliyete geçtiğinde ise Google, kamu kurumları veya uzak bölgelerde faaliyet gösteren işletmeler gibi büyük kuruluşların bulut verilerini ve uygulamalarını uç noktaya ulaştırmak için Starlink'in uydu kümesinden yararlanabileceğine inanıyor.

Google Cloud altyapısından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Urs Hölzle, "Dağınık ayak izlerine sahip kuruluşların ekiplerini bir arada tutmak ve ihtiyaç duydukları kritik uygulamalara ve hizmetlere sorunsuz, güvenli ve hızlı erişime sahip olmalarını sağlamak için SpaceX ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

SpaceX şimdiye kadar 1500'den fazla Starlink uydusunu düşük Dünya yörüngesine başarıyla yerleştirdi ve önümüzdeki günlerde birkaç tane daha fırlatmayı planlıyor. Starlink-Google Cloud birlikteliğinin 2021'in sonunda müşterilere sunulması bekleniyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde gelen bir rapora göre Starlink, 500.000 kişiden ön sipariş almış durumda. SpaceX, gezegene uydu genişbandını getirmek için büyüyen bir takımyıldız oluşturuyor. Starlink'in hedefinde 12 bin adet internet uydusu bulunuyor.

SpaceX CEO'su Elon Musk, Starlink'in herkese internet dağıtabileceğine inanıyor. Bir CNBC raporuna yanıt veren Musk, ilk 500 bindeki müşterilerin sorunsuz hizmet alacağını ve Starlink'in kentsel alanlarda bulunan yüksek yoğunluktaki kullanıcılara da hizmet verebileceğini söyledi.