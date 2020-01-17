Google Stadia Bu Yıl 120 Yeni Oyuna Kavuşacak!

Geçtiğimiz aylarda belirli bölgeler için kullanıma sunulan Google Stadia bu yıl pek çok yeni oyunu kütüphanesine ekleyecek.

120 Yeni Oyun

Google, geçtiğimiz yılın başlarında bulut tabanlı oyun servisi olan Google Stadia ile karşımıza çıkmıştı. Şu an için belirli cihazları ve belirli bölgeleri destekleyen bu servis, pek de parlak bir başlangıç yapamadı. E3 2019 sırasında oldukça heyecan verici bir görünüm sunarken nihai lansman sırasında yüksek fiyatlandırma, bölge ve cihaz eksikliği ve oyun kütüphanesinin darlığı gibi sorunlar baş gösterdi.

Buna karşın şirket bu sene oyun kütüphanesi için önemli bir genişleme planı yapıyor. Bu plan dahilinde bulunduğumuz yıl içerisinde 120 yeni oyun kütüphane içerisindeki yerini alacak. Yeni oyun derken bahsettiğim şey güncellikten ziyade şu an kütüphanede olmayanları kapsıyor.

Buna ek olarak Stadia servisine özel olarak geliştirilen ondan fazla exclusive oyun da platformda olacak. Bu oyunların daha rekabetçi bir konuma gelebilmek için destek vereceği düşünülüyor.

Google Stadia şu sıralar ülkemizde kullanılabilir değil. Ancak sistemin oturması ile birlikte ülkemizde de kullanıma sunulacağını düşünebiliriz. Olası gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.