Google tarafından duyurulan bulut tabanlı oyun platformu olan Stadia, bazı bölgelerde hizmete sunuldu. Peki Stadia destekli cihazlar hangileri?

Google Stadia Kullanıcılara Neler Sunuyor?

Google Stadia ile birlikte AAA kalite olarak adlandırılan üst düzey oyunları 4K 60 fps oynayabilmek için pahalı bir konsola veya üst düzey bir bilgisayara ihtiyaç duymazsınız. Google ilerleyen zamanlarda herkesin bu deneyime ortak olmasını istese de, başlangıç için oldukça kısıtlı bir desteğin sunulduğunu söylemek mümkün.

Öncelikle Stadia, şu an için ülkemizde kullanılabilir durumda değil. Bununla birlikte kullanılabilir olan bölgelerde de biraz sorunlu ve hatta belki yetersiz çalışıyor denilebilir. Cihazların beklenenden fazla ısınması ve 4K deneyimin sunulmaması, kullanıcılar tarafından iddia edilen sorunlar arasında bulunuyor.

Yine de tüm bunlar, Stadia'nın heyecan verici olduğu gerçeğini değiştirmez. Teknolojik engeller, zaman içerisinde aşılabilecek durumlardır. Google bu nedenlerden dolayı deneyimi daha iyi düzenleyebilmek için destekli cihaz sayısını kısıtladı.

Google Stadia Destekli Cihazlar Hangileri?

Eğer büyük ekranlı bir televizyonda Stadia keyfini çıkarmak istiyorsanız, öncelikle Chromecast Ultra gibi bir ihtiyacınız bulunmakta. Herhangi bir Chromecast Ultra değil, Stadia Founder's Edition olandan. Bunun haricinde tabletten bu deneyimi yaşamak istediğiniz durumlarda Chrome OS tabanlı tablet modellerini kullanmanız gerekiyor.

Bir telefonda Stadia'yı deneyimlemek istiyorsanız, "P" ile başlayan ve "L" ile biten bir modele sahip olsanız iyi olur. Bu doğru, başlangıçta yalnızca Google modelleri bu servisten faydalanabilecek.