Google Stadia Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Geleceği Ülkeler Belli Oldu

Google’ın bulut tabanlı oyun servisi Google Stadia’nın fiyatı, çıkış tarihi ve geleceği ülkeler belli oldu. Özellikle düşük donanımlı PC oyuncularını meraklandıran Google Stadia’ya dair tüm merak edilenler paylaşıldı.

Google Stadia Nedir?

Bulut sunucular üzerinden yüksek seviye konsol ve PC oyunlarını stream ederek oyuncunun bilgisayarına ulaştıran Google Stadia, Google Chrome tarayıcı üzerinden çalıştığından Windows, Mac, Linux, işletim sistemi fark etmeksizin tüm sistemlerde çalışıyor. Google Chromecast Ultra dongle ile büyük ekranlı TV’lerde de oyun keyfini sürmek mümkün. Bu serviste oyunlar, 4K çözünürlüğe kadar ve 60 fps’de oynanabiliyor.

Google Stadia Fiyatı

Amerika dışında, Kanada, İngiltere, Belçika, Fransa, Finlandiya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Almanya, İrlanda ve Danimarka’da kullanılabilir olan Google Stadia oyun servisi elbette ücretsiz değil. Oyunculara iki üyelik seçeneği sunuluyor: Stadia Pro ve Stadia Founder Edition sürümü. Stadia Pro, aylık 9.99 dolara alınabiliyor. Bu üyelikte biraz eski PC ve konsol oyunları bir arada sunuluyor. Oyunlar için 4K çözünürlük ve 60 fps desteği var. Daha yeni oyunlar ayrı olarak satılıyor. Bu servis için belirlenen fiyat 11.99 dolar. Stadia’nın Founder Edition sürümünde ise, üç aylık Stadia Pro servisi, Chromecast Ultra ve Gece Mavisi renginde Google Stadia oyun kontrolcüsü (sınırlı sürüm) sunuluyor. Ayrıca oyuncular, Stadia üzerinden Bungie’nin FPS oyunu Destiny 2 ve üç aylık Stadia Pro dostluk kodunu arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. Son olarak, Stadia oyunlarını herkesten önce oynama fırsatı elde ediyorlar. Bu üyeliğin ücreti de 129 dolar.

Google Stadia Çıkış Tarihi

Google, bu servisi 2020’de ücretsiz erişime açmayı planlıyor ancak platform üzerinden ücretsiz satılan oyunlarda 1080p çözünürlük sınırlaması olacak. 2019’un Kasım ayında da servis herkese açılacak. Servisi kullanabilecek 14 ülke arasında Türkiye bulunmuyor.