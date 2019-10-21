Google Stadia İçin Wi-Fi Bağlantısı Gerekecek

Oyun akış servisleri geleceğin en önemli hizmetlerinden biri olabilir. Çünkü bir oyun akış servisinde konsept olarak, bazı oyun severlerin düşük donanımlı bilgisayarları yüzünden ideal oyun deneyimini yaşayamamasının önüne geçiliyor. Bu hizmet sayesinde oyuncular pahalı bir donanıma ihtiyaç duymuyor ve işin büyük bir kısmı uzaktan hallediliyor.

Ancak bu da beraberinde başka bir sorun getiriyor ki o da istikrarlı bir internet bağlantısı sağlamanın zorluğu. Görünüşe göre Google, 19 Kasım’da resmi olarak kullanıma açacağı Google Stadia adlı oyun akış servisinde mobil internet kullanımı konusunda henüz kendinden yeterince emin değil. Eğer Stadia üzerinden oyun oynamayı düşünüyorsanız bir Wi-Fi bağlantısına sahip olmanız gerekiyor.

Bu durum, The Vergecast’ın bir bölümüne konuk olan Google’ın Donanım Şefi Rick Osterloh tarafından doğrulandı. Osterloh’a göre, en azından başlangıçta Stadia için bir Wi-Fi bağlantısına gerek duyulacak.

Mobil İnternet Desteği Daha Sonra Gelebilir

Aslında bu ifade, Google’ın Stadia için bir mobil internet desteği sunmayı planladığını gösteriyor ancak şimdilik servisi sadece bir Wi-Fi bağlantısı ile birlikte kullanabilirsiniz.

Google ilk etapta Stadia’yı hizmete açarak test etmek ve işlerin üstesinden nasıl geleceğini görmek istiyor olabilir. Bu sayede şirket, ilerleyen dönemlerde Stadia için mobil internet konusunda daha iyi bir destek sunabilir. Şu anda Stadia destek sayfasında Google, Wi-Fi bağlantı hızının en az 10Mbps olmasını tavsiye ediyor.