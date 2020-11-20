Google Stadia iOS Platformuna Geliyor

Google Stadia iOS platformuna geleceği duyuruldu. Google tarafından yapılan açıklamaya göre bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia, web aracılığı ile iPhone ve iPad cihazlarına gelecek. Konu ile ilgili merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Google Stadia iOS Platformuna Ne Zaman Gelecek?

2019 yılının kasım ayında hizmet vermeye başlayan bulut tabanlı oyun hizmeti Google Stadia, oyuncuların oyunları indirmeden oynayabilmesine olanak sağlıyor. Google, iOS kullanıcıları için harika bir açıklama yaptı. Şirket, dünya genelinde çok popüler olan bulut oyun hizmetini iOS platformuna getireceğini duyurdu. Çok sayıda oyuncu tarafından kullanılan hizmet iOS’a web aracılığı ile gelecek. Peki, Google, bu hizmeti neden web aracılığı ile getirecek?

Apple, bulut tabanlı oyun platformlarının App Store uygulama mağazasının politikalarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Bu sebepten ötürü hiçbir bulut oyun hizmeti iOS platformunda yer almıyor. Şirket tarafından alınan bu karar nedeni ile iOS kullanıcıları iPhone ve iPad cihazlarında bu hizmetleri bir istemci üzerinden kullanamıyor. Bu durum, her ne kadar kullanıcı deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkilese de şirket kararından geri adım atmıyor.

Teknoloji devi Apple firmasının aldığı bu karar nedeni ile bulut tabanlı oyun hizmeti sunan şirketler hizmeti iOS platformuna getirmek için alternatif yollara yöneldi. Geçtiğimiz haftalarda GeForce Now’ın web aracılığı ile geleceği bilgisi paylaşılmıştı. Google tarafından yapılan açıklama ile beraber Stadia’nın da iPhone ve iPad modellerine web aracılığı ile geleceği duyuruldu. Bu duyuru ile birlikte iOS kullanıcıları oldukça sevindi. Peki, Google Stadia iOS platformuna ne zaman gelecek?

Google tarafından yapılan açıklamalara göre önümüzdeki haftalarda Stadia’nın web uygulaması için açık beta süreci başlayacak. Böylece Apple cihazına sahip olan kullanıcılar, Safari web taryıcısı üzerinden hizmeti kullanabilecek. Microsoft firmasının da xCloud isimli hizmetin, Nvidia’nın ise GeForce Now hizmetinin web sürümünü geliştirdiğini belirtelim. Günümüzde birçok firma bulut tabanlı oyun hizmetlerine odaklanmış durumda. Bu firmalar arasında Google, Microsoft, Nvidia, Amazon gibi isimler bulunuyor.

Google Stadia Nedir?

Aylık abonelik sistemine sahip olan Stadia, günümüzde AAA kalite olarak isimlendirilen video oyunlarını yüksek ayarlarda oynayabilmek için güçlü bir donanım ihtiyacını ortadan kaldırıyor. 4K çözünürlükte 60 FPS oyun deneyimi yaşatan platform, dünya genelinde çok sayıda sunucuya sahip olmasından ötürü gecikme süresini minimum düzeyde tutuyor. Elbette sorunsuz bir oyun deneyimi için iyi bir internet bağlantısına ihtiyaç duyuluyor. Şirket, en az 10 Mbps internet bağlantısı olması gerektiğini belirtiyor.