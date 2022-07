Google Stadia Kapanıyor mu? Açıklama Geldi!

Google Stadia kapanıyor mu sorusuna yönelik Google'dan yanıt geldi. Yapılan açıklamayla beraber yazılım devinin bulut oyun hizmetinin kapanıp kapanmayacağı belli oldu. Konuya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

2019 yılının kasım ayında hizmet vermeye başlayan bulut tabanlı oyun hizmeti, ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya atılmıştı. "Killed by Google" isimli Twitter hesabı üzerinden Stadia hizmetinin 2022 yılının eylül ayında kapatılacağını ileri sürmüştü.

Oyuncuların oyunları indirmeden oynayabilmesine olanak tanıyan hizmete ilişkin ortaya atılan iddia, çoğu oyuncunun kafasında soru işareti oluşturmuştu. Bununla birlikte hizmetin belirtilen tarihte kapatılıp kapatılmayacağı merak edilmeye başlanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devinin düşük performans sergileyen hizmetlerinin fişini çektiği göz önünde bulunduran çoğu kişi Stadia kapanacak idiasının doğru olabileceğini düşünmüştü. Bunun sebebi ise Stadia'nın çok büyük bir başarı elde edemeyerek beklentilerin altında kalmasıdır.

Killed by Google hesabından ortaya atılan iddianın ardından bir Twitter kullanıcısı, iddianın doğru olup olmadığını öğrenmek için Google Stadia'nın resmi sosyal medya hesabına bir soru sordu. Bulut tabanlı oyun hizmetinin resmi Twitter hesabı, kısa süre içerisinde bu soruyu yanıtlayarak insanların kafasında oluşan soru işaretini giderdi.

Bulut tabanlı oyun hizmetinin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama, ortaya atılan iddiayı yalandı. Yapılan açıklamada "Stadia kapanmıyor" ifadelerine yer verildi. Böylelikle bulut oyun hizmetine son verilmeyeceği belli oldu.

Stadia is not shutting down. Rest assured we're always working on bringing more great games to the platform and Stadia Pro. Let us know if you have other questions.