Sonunda Beklenen Gerçekleşti! Google Stadia Kapatılacak!

Google her ne kadar başarılı bir yazılım şirketi olsa da batırdığı yenilikçi projelerle de ünlü. Herkesin yakından bildiği Google Glass, ilk duyurulduğu dönemlerde teknoloji dünyasını kasıp kavuran çok yenilikçi bir teknolojiyken kullanıcılar tarafından talep görmemesi sebebiyle iptal edilmişti. Google Glass ile benzer bir kaderi şimdide de Google Stadia paylaşacak.

Bugün gelen bir habere göre Google, bulut tabanlı oyun servisi Stadia'nın 18 Ocak 2023 tarihinde kapatılacağını açıkladı. Ünlü yazılım firması, GeForce Now ve Xcloud gibi rakiplerine kıyasla bulut tabanlı oyun servisine çok erken girmiş olsa da beklenen başarıyı sağlayamadı. Google, oyunlar da dahil olmak üzere Stadia üzerinde yapılmış tüm harcamaların kullanıcılara iade edileceğini açıkladı.

Google Stadia Neden Kapatıldı?

Google gibi devasa bir şirketin yenilikçi bir atılım olan bulut tabanlı oyun teknolojisine yatırım yapması, ilk duyurulduğu dönemlerde büyük yankı uyandırmıştı. Kısa sürede oyunculuğun geleceği olarak adlandırılan Google Stadia, belli ölçüde abone kazanmayı başardı. Fakat hemen arkasından gelen Nvidia ve Microsoft gibi şirketler, Google'ın açtığı yolda çok daha başarılı oldu.

Birçok kişiye göre Google Stadia'nın bu denli başarısız olmasının arkasında firmanın yanlış politikaları yatıyor. Çünkü Google Stadia, yalnızca kendi market platformunda sattığı oyunları oynamanıza izin veriyor. Yani rakibi GeForce Now'ın aksine birden fazla oyun platformunda halihazırda satın aldığınız oyunları Stadia ile oynayamıyorsunuz. Xbox da benzer bir politika izlemiş olmasına rağmen Xbox Game Pass Ultimate hizmetiyle kullanıcılarına sunduğu yüzlerce ücretsiz oyunu bulut sistemine getirmesi, başarıyı yakalamasının arkasındaki temel nedenlerden biri.

Bulut sistemleri konusunda öncü firmalardan biri olan Google, aslında donanımsal anlamda birçok şeyi başarmıştı. GeForce Now kadar kaliteli oyun hizmeti sunabildiği gibi çoğu konuda rakibi Xcloud'u geride bırakıyordu. Fakat tüm bunlar sistemin yavaş yavaş para kaybeden bir yük olmasını engellemedi. Kâr etmeyen projeler hakkında ketum tutumuyla tanınan Google, Stadia'nın fişini bir daha geri dönmemek üzere çekti.