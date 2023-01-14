Google Stadia Kontrolcüleri Diğer Cihazlara Bağlanabilecek
Google Stadia'nın batmasının ardından kullanıcılarını mağdur etmek istemeyen Google, satışa sunduğu kontrolcülere diğer cihazlarda destek vereceğini açıkladı.
2022'nin en büyük teknoloji facialarından biri de bulut tabanlı oyun sistemi Google Stadia'nın batması ve kapatılması olmuştu. İstediği başarıyı elde edemeyen Google, geçtiğimiz aylarda Stadia'nın fişini çekmişti. Bulut hizmetiyle birlikte özel kontrolcü de satışa sunan Google, ürünü satın alan kullanıcıların mağdur olmaması adına önemli bir proje ortaya çıkardı.
"Self-serve" ismiyle Google Stadia kontrolcülerinin diğer cihazlarda da kullanılabilmesi için Bluetooth protokolü geliştirdiklerini açıklayan şirket, özellik detaylarının önümüzdeki haftalarda duyurulacağını açıkladı.
Google Stadia Kontrolcüleri Diğer Cihazlarda Kullanılabilecek
Google Stadia'nın kapatılmasının ardından kullanıcılara ödemeler ve oyun satın alımları için geri ödeme yapılmıştı. Aynı zamanda Google Stadia donanımları için de geri ödeme hizmeti veriliyordu.
Stadia ekibinin 13 Ocak'ta Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Stadia kontrolcüsü için Bluetooth desteği gelecek. Böylece kontrolcüler PC gibi diğer cihazlarda da tamamen fonksiyonel olarak kullanılabilecek. Google Stadia, daha önceden kablo yardımıyla PC'ye bağlansa da bazı oyunlarda uyumluluk sorunu yaşanıyordu.
Sonunda Beklenen Gerçekleşti! Google Stadia Kapatılacak
Google her ne kadar başarılı bir yazılım şirketi olsa da batırdığı yenilikçi projelerle de ünlü. Herkesin yakından bildiği Google Glass, ilk duyurulduğu dönemlerde teknoloji dünyasını kasıp kavuran çok yenilikçi bir teknolojiyken kullanıcılar tarafından talep görmemesi sebebiyle iptal edilmişti.
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