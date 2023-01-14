Google Stadia Kontrolcüleri Diğer Cihazlara Bağlanabilecek

2022'nin en büyük teknoloji facialarından biri de bulut tabanlı oyun sistemi Google Stadia'nın batması ve kapatılması olmuştu. İstediği başarıyı elde edemeyen Google, geçtiğimiz aylarda Stadia'nın fişini çekmişti. Bulut hizmetiyle birlikte özel kontrolcü de satışa sunan Google, ürünü satın alan kullanıcıların mağdur olmaması adına önemli bir proje ortaya çıkardı.

"Self-serve" ismiyle Google Stadia kontrolcülerinin diğer cihazlarda da kullanılabilmesi için Bluetooth protokolü geliştirdiklerini açıklayan şirket, özellik detaylarının önümüzdeki haftalarda duyurulacağını açıkladı.

Google Stadia Kontrolcüleri Diğer Cihazlarda Kullanılabilecek

Google Stadia'nın kapatılmasının ardından kullanıcılara ödemeler ve oyun satın alımları için geri ödeme yapılmıştı. Aynı zamanda Google Stadia donanımları için de geri ödeme hizmeti veriliyordu.

Stadia ekibinin 13 Ocak'ta Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre Stadia kontrolcüsü için Bluetooth desteği gelecek. Böylece kontrolcüler PC gibi diğer cihazlarda da tamamen fonksiyonel olarak kullanılabilecek. Google Stadia, daha önceden kablo yardımıyla PC'ye bağlansa da bazı oyunlarda uyumluluk sorunu yaşanıyordu.