Google Stadia Mobil Veri ile Oyun Oynatmayı Test Ediyor

Google'ın bulut servise dayalı oyun hizmeti Google Stadia 4G ve 5G mobil veri üzerinden de oyun oynatabiliyor. Peki Google Stadia 4G ve 5G mobil veri üzerinden oynanan oyunlar ne kadar internet harcıyor?

İlk çıkışından bu yana Google Stadia Wi-Fi üzerinden oynamakla sınırlıydı ve bu da oyun oynarken harcayacağınız veri miktarı göz önüne alındığında mantıklı. Ancak hareket halindeyken Stadia deneyimi arayanlar için Google Stadia 4G ve 5G mobil veri ile oyun oynamak mümkün.

Bununla birlikte Google, Stadia'da oyun hizmetinin ne kadar veri harcayacağını ayrıntılandırmadı ve a yrıca, oyunların 4G veya 5G'de hangi çözünürlükte oynatılacağı ve tüm oyunların belirli bir hızda aynı grafik çözünürlüğünü sağlayıp sağlayamayacağı belirsiz.

Google Stadia 4G ve 5G mobil veri nasıl kullanılır?

4G ve 5G'nin üzerindeki oyun hizmetleri bugün başlatılan yeni bir Stadia özelliği ile platforma geliyor. Hareket halindeyken oyun oynamak isteyen kullanıcılar Android için Stadia uygulamasının ayarlar bölümündeki denemeye dahil olabilir. Sağ üst köşedeki avatarınıza dokunun, Denemeler'i ve ardından Mobil Verileri Kullan'ı seçin.

Not: Google Stadia hizmeti henüz Türkiye için kullanılabilir değil, Google Stadia'nın aktif olduğu ülkeler için bu bağlantıyı kullanın. Ayrıca Google Stadia nedir, nasıl kullanılır gibi sorularınız için aşağıdaki haberimize göz atın.