Google Stadia Nedir? Google'ın Yeni Oyun Platformu Tanıtıldı

Google oyun konsolu açıklaması en sonunda Game Developers Conference 2019 kapsamında yapıldı. Google Stadia adı altında tanıtılan yeni servisin iddia edilenin aksine oyun konsolu olmadığı, bir tür internet üzerinden oyun oynama platformu olduğu görüldü.

Google oyun platformu Stadia, bir süredir şirketin gündeminde yer alıyordu. Yakın zaman önce duyurulan Project Stream projesi kapsamında Chrome üzerinden en son Assassin’s Creed oyununu oynatmaya başlayan Google’ın, Project Steam’i daha kapsamlı bir hale getirmeye hazırlandığı belirtilmişti. İki gün önce bunun bir konsol haline getirilerek satılacağı söylenmiş olmasına karşın, GDC 2019’da yapılan sunum sırasında harici bir aletin olmayacağı gün yüzüne çıktı.

Google, her ne kadar satılabilecek bir konsol üretmese de yeni donanım ürünü olan oyun kontrolörünü de tanıttı. Google Stadia ile birlikte çalışacak olan oyun kolunun, Wi-Fi üzerinden bağlantı sağlayacağı ve bu sayede, oyunun erede oynadığınızı otomatik olarak algılayarak, herhangi bir kablolu bağlantı kurmadan, otomatik olarak oyun oynatmaya başlayacağı belirtildi. Oyun kolunun üzerinde bir canlı yayın bir de Google Assistant düğmesinin olacağını açıklayan yetkililer, canlı yayın tuşuna basılması durumunda YouTube üzerinde direkt olarak canlı yayın başlatılabileceğini aktardılar. Google Assistant tuşunun ise sesli komutları algılayacağı ve oyunlarında Google Assistant desteği veren yapımcıların, bunu istedikleri gibi kullanabilecekleri aktarıldı.

Google Stadia nedir?

GDC 2019 sırasında Gogole Stadia nedir? sorusunun cevabı da net olarak verildi. Google Stadia, bulut sunucu üzerinden oyun oynayabileceğiniz bir sistem. Bu çalışma mantığında, oyunlar direkt olarak sahip olduğunuz cihazın işlemcisini ya da ekran kartını kullanmıyorlar. Bunun yerine oynanmak istenen oyun, Google’ın dünyanın dört bir yanında bulunan 7,500 farklı bulut sunucu üzerinde açılıyor ve oyuncular sadece bu sunuculara bağlanıyorlar. Böylece, yüksek hızlı internet bağlantısı yapabilen 10 yıllık bilgisayarda dahi en yeni oyunlar en yüksek kalitede oynanabiliyor.

Google Stadia sayesinde son çıkan bilgisayar oyunları, akıllı telefonlar, tabletler, eski bilgisayarlar hatta televizyonlar üzerinde dahi oynanabiliyor. Yapmanız gereken tek şey Stadia uygulamasını açmanız ve oyun kolunu sisteme bağlamanız. Eğer Google Stadia oyun kolunu satın almak istemezseniz, evinizdeki oyun kollarından birini sisteme bağlayarak, oyun oynamaya devam edebilirsiniz.

Google Stadia Launcher ile 4K çözünürlüğe kadar oyun oynanabileceği dile getirilirken, ilerleyen günlerde platforma 8K desteğinin de geleceği söylenenler arasında yerini aldı. Ayrıca oyuncuların, yine Google sunucuları üzerinden 4K, 60fps oyun oynarken, YouTube üzerinden 4K, 60fps yayın yapabilecekleri bildirildi.

Bulut sunucular üzerinden oyun oynamanın yararları da bahsedilenler arasındaydı. Halihazırda oyuncuların mağazalardan satın alabilecekleri oyun konsollarından, PS4 Pro’nun 4.2 GPU teraflop, Xbox One X modelinin ise 6.0 GPU teraflop gücü olduğu, buna karşın Stadia’nın 10.7 GPU teraflop gücünde çalışabildiği aktarıldı.

Google Stadia için yapılan bir başka önemli açıklama ise sistemin Google’ın kendi bağlantı altyapısına bağlanacak olmasıydı. Böylece ara bağlantı noktaları aradan çıkarılarak, oyuncuların direkt internet servis sağlayıcıları üzerinden Google sunucularına ulaşmaları amaçlanıyor ve herkesin kullandığı internet sistemine yük olunması engelleniyordu.

YouTube yayınlarına da değinen Google, bugüne kadar görülmemiş bir kolaylık sağlayacağını söyledi. YouTube üzerinde yayın yapan ve birlikte oynanabilecek FIFA, NBA ya da buna benzer oyunlar oynayna kişilerin, YouTube üzerindeki takipçilerini anında oyuna dahil edebilecekleri ifade edildi. Böylece yayıncılık konusunda da bambaşka bir detayın önü açılmış oldu.

Google kendi oyun stüdyosunu kurduğunu ve bu oyun stüdyosunun sadece Stadia platformuna özel oyunlar üreteceğini söylerken, merakla beklenen platformun 2019 yılında öncelikle Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Birleşik Krallık ve Avrupa'nın birçok ülkesinde açılacağı aktarıldı.