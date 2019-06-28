Google Stadia'nın Oyun Fiyatları Cep Yakacak

Google, Stadia oyun akış hizmetini başlattığında kullanabilmek için hızlı bir internet bağlantısına ihtiyacınız olacak ancak bu durum maalesef oyunların ucuz olacağı anlamına gelmiyor.

Google tarafından Stadia ürün lideri olarak atanan Phil Harrison, Stadia'nın oyun fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. En popüler konsollardan PlayStation 4 ve Xbox One oyunlarından daha ucuz olmasının mantıklı olmadığını söyleyen Harrison, oyun fiyatlarına alışılması gerektiğini belirtti.

Yaptığı açıklamada "Stadia oyunlarının neden daha ucuz olacağını ve bu beklentinin nereden doğdunu bilmiyorum" ifadelerini kullanan Harrison, Stadia için satın alınan bir oyunun tüm platformlarda oynanabildiğini dile getirdi. Bundan dolayı Harrison'a göre Stadia oyun fiyatlarının pahalı olması bile olası.

“Stadia'daki oyundan elde ettiğiniz değer, hayatınızdaki herhangi bir ekranda oynayabileceğiniz anlamına geliyor. Stadia; TV, PC, dizüstü bilgisayar, tablet, telefon gibi platformlarda kullanılabiliyor. Bir oyunun Stadia sürümü oyun motoru tarafında mümkün olan en yüksek yenilik ve karmaşıklığa sahip olacak"

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