Google Stadia oyun fiyatları sonunda belli oldu. Bulut tabanlı oyun platformu Stadia’ya dahil edilen oyunların fiyatları tek tek açıklandı. Görünün o ki Stadia oyun fiyatları konsol oyun fiyatlarıyla kafa kafaya olacak.

Google Stadia Nedir?

Google’ın Amerika ve İngiltere dahil 14 ülkede kullanıma açtığı bulut oyun servisi Stadia, oyunculara oyunları indirmeden diledikleri cihazdan oynama keyfi yaşatıyor. Nvidia GeForce Now, PlayStation Now gibi bulut tabanlı oyun oynatma servislerinden farklı olarak, dünya genelinde çok sayıda sunucu bulundurmasıyla gecikme süresini minimum yaşatan Google Stadia, iki farklı abonelik modeli sunuyor. Stadia Base üyeliğini tercih eden oyuncular oyunları ayrı ayrı alıyor ve maksimum 1080p çözünürlükte oyunları oynayabiliyor. Aylık ücret gerektirmeyen bu üyelikte ücretsiz oyun sunulmuyor. Stadia Pro üyeliğini tercih eden oyuncular aylık 9.99$ karşılığında 4K HDR kalitede oynayabilecekleri oyunlara erişebiliyor ve her ay bir tane ücretsiz oyunun yanı sıra indirimli oyunlar sunuluyor. Peki, Google Stadia oyun fiyatları ne kadar?

Google Stadia Oyun Fiyatları

Google, platforma dahil ettiği oyunların fiyatlarını açıkladı. Listede Stadia platformuna yeni giren oyunların ve özel sürümlerin ayrı fiyatlandırıldığını görüyoruz. Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2 gibi yeni oyunların 60$ olması mantıklı olsa da Assassin’s Creed Odyssey, Shadow of the Tomb Raider gibi çok daha eski oyunların indirim yapılmış gibi gösterilmesi hoş olmamış. Stadia oyun fiyatlarının konsollarla eşdeğerde olması şaşırtıcı. Stadia Pro üyeliği özel oyunlarda fiyat indirimleri sunduğundan ve her ay 1 oyun ücretsiz verdiğinden en iyi seçenek gözüküyor.

Stadia Açılış Oyunları Fiyatları

Assassin's Creed Odyssey - $59.99 ($30.00 Stadia Pro İndirimi)

Gylt - $29.99

Just Dance 2020 - $49.99

Kine - $19.99

Mortal Kombat 11 - $59.99 ($41.99 Stadia Pro İndirimi)

Red Dead Redemption 2 - Launch Edition - $59.99

Samurai Shodown - $59.99

Thumper - $19.99

Shadow of the Tomb Raider - $59.99

Rise of the Tomb Raider - $29.99

Tomb Raider 2013 - $19.99 ($10.00 Stadia Pro İndirimi)

Final Fantasy XV - $39.99 ($29.99 Stadia Pro İndirimi)

Özel Sürümler

Assassin's Creed Odyssey Stadia Ultimate Edition - $119.99 ($60.00 Stadia Pro İndirimi)

Mortal Kombat 11 Premium Edition - $89.99 ($62.99 Stadia Pro İndirimi)

Red Dead Redemption 2 Special Edition - $79.99

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition - $99.99

Google Stadia Türkiye'ye Gelecek mi?

Google Stadia şu aşamada Türkiye için bir anlam ifade etmiyor çünkü ülkemizin internet altyapısı oldukça kötü, bulut üzerinden oyun oynamayı geçelim YouTube videolarını kesintisiz izlemek çok zor. Dünyanın en pahalı interneti kullanmamıza rağmen aldığımız hizmet çok kötü. Umarız, Türk Telekom’un geçtiğimiz gün açıkladığı gibi fiber altyapısı geliştirilir ve bu hizmetlerden faydalanabiliriz. Stadia şu anda 14 ülkede (Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri) kullanılabiliyor.