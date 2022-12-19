Google Stadia'dan Sahip Olunan Ubisoft Oyunları Artık Aktarılabilir

Google Stadia, 18 Ocak'ta kapanacak ve bu tarihten önce Ubisoft, Google'ın platformu Stadia üzerinden oyun satın alan oyunculara oyunlarının PC kopyalarını sunmaya başladı.

Ubisoft, oyuncuların Google Stadia'dan satın aldığı oyunlar için kendi platformu aracılığıyla yeni lisanslar dağıtıyor. Aktarım kodlar aracılığıyla değil, Ubisoft Connect aracılığıyla otomatik olarak gerçekleşiyor. Ubisoft bu süreci 16 Aralık Cuma günü başlattı ve şu anda daha geniş bir temelde gerçekleşiyor.

Google Stadia ile Ubisoft Connect Arasında Oyun Aktarımı Gerçekleşiyor

Bu aktarımı tam olarak neyin tetiklediğini tam olarak bilmiyoruz ancak görünüşe göre Ubisoft ve Google Stadia hesaplarının birbirine bağlanması gerekiyor. Ubisoft hesap ayarlarından Stadia ile hesabınızı bağlayabilir ve Stadia'daki oyunun Ubisoft Connect hesabınıza aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

Son olarak elbette belirtmek gerek, bu aktarım ücretsiz sunuluyor. Google, oyunculara oyun satın alımları için dilerse paralarının tamamını iade ediyor ve Ubisoft bu transferler için herhangi bir ücret almıyor.