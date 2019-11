Google Stadia'ya Rakip Steam'den Geliyor! İşte Steam Cloud Gaming

Steam'in Google Stadia'ya rakip bir bulut servis üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Steam'in kaynak kodlarını inceleyen SteamDB, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni bir servisin gelebileceğini söyledi.

Steam DB'nin Twitter'da yaptığı açıklama ile ortalık karıştı. Google Stadia günün ilerleyen saatlerinde yayına alınacak ve oyuncular Google Stadiya'yı merakla beklemekte. Steam Cloud Gaming hakkında henüz Steam resmi bir açıklamada bulunmadı.

Valve is working on "Steam Cloud Gaming" according to partner site code update. Partners will need to sign an addendum to their terms.



Could this be a competitor to @GoogleStadia?https://t.co/7AQ9YxCol8