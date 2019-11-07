Google Stadia'ya Rakip Steam'den Geliyor! İşte Steam Cloud Gaming

Steam'in Google Stadia'ya rakip bir bulut servis üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Steam'in kaynak kodlarını inceleyen SteamDB, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni bir servisin gelebileceğini söyledi.

Steam DB'nin Twitter'da yaptığı açıklama ile ortalık karıştı. Google Stadia günün ilerleyen saatlerinde yayına alınacak ve oyuncular Google Stadiya'yı merakla beklemekte. Steam Cloud Gaming hakkında henüz Steam resmi bir açıklamada bulunmadı.

Valve is working on "Steam Cloud Gaming" according to partner site code update. Partners will need to sign an addendum to their terms.



Could this be a competitor to @GoogleStadia?https://t.co/7AQ9YxCol8 — Steam Database (@SteamDB) November 6, 2019

Görünüşe göre, Steam çok yakında Google Stadia'ya büyük rakip olacak. Steam Cloud Gaming'de hangi oyunların yer alacağı bilinmiyor. Tahminlere göre Steam'de bulunan çoğu oyun Steam Cloud Gaming'de de yer alacak.

Steam'de milyonlarca oyun bulunmakta. Eğer söylenenler gerçek olur ve Steam'deki oyunlar Steam Cloud Gaming'e gelir ise Google Stadia kullanıcı kaybedebilir. Google Stadia ile oyunu kaldığı yerden istediğiniz bilgisayardan oynayabilmektesiniz. Oyunları oynamanız için internet bağlantısına sahip olmanız yeterli olmakta. Oyunların görüntüleri sunucu üzerinden sizlere aktarılmakta. Steam'in yeni servisi de Google Stadia'nın çalışma mantığı ile aynı olacak gibi gözüküyor.

Şu an için Steam'in üzerinde çalıştığı servis hakkında çok fazla bir detay yok. Detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.