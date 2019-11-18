Google Stadia'ya Yeni Oyunlar Geldi! İşte Tam Liste

Google'ın bulut oyun servisi olan Google Stadia gümbür gümbür geliyor. Google Stadia desteğine sahip olan oyunlar listesi genişledi. 10 oyun daha Google Stadia desteğine sahip oldu.

Google Stadia'ya 10 Oyun Daha Geldi

Google, oyun servisi Stadia'yı tanıtırken 12 adet oyunun Stadia desteğine sahip olacağını açıklamıştı. Bu listeye yepyeni oyunlar eklendi. Google Stadia sayesinde bilgisayarınızın özellikleri düşük olsa bile tüm oyunları oynayabileceksiniz. Google Stadia bulut tabanlı bir servis ve istediğiniz bilgisayardan, oynadığınız oyunlara kaldığınız yerden devam edebilmektesiniz.

Google Stadia Desteğine Sahip Olan Oyunların Listesi

Assassin’s Creed Odyssey

Attack on Titan: Final Battle 2 *yeni geldi

Destiny 2: The Collection

Farming Simulator 2019 *yeni geldi

Final Fantasy XV *yeni geldi

Football Manager 2020 *yeni geldi

GRID *yeni geldi

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus *yeni geldi

Mortal Kombat 11

NBA 2K20 *yeni geldi

Rage 2 *yeni geldi

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider

Trials Rising *yeni geldi

Wolfenstein: Youngblood *yeni geldi

ile 4K çözünürlüğe ve 60FPS'ye kadar oyunlar oynanabiliyor. Oyuncuların merakla beklediği bu servis 14 ülkede yayına alındı. Yeni eklenen oyunlar ile birlikte toplamdadesteğine sahip oldu.