Google Stadia'ya Yeni Oyunlar Geldi! İşte Tam Liste

Emre Fırtına - | Oyun
Google'ın bulut oyun servisi olan Google Stadia gümbür gümbür geliyor. Google Stadia desteğine sahip olan oyunlar listesi genişledi. 10 oyun daha Google Stadia desteğine sahip oldu.
Google Stadia'ya 10 Oyun Daha Geldi
Google, oyun servisi Stadia'yı tanıtırken 12 adet oyunun Stadia desteğine sahip olacağını açıklamıştı. Bu listeye yepyeni oyunlar eklendi. Google Stadia sayesinde bilgisayarınızın özellikleri düşük olsa bile tüm oyunları oynayabileceksiniz. Google Stadia bulut tabanlı bir servis ve istediğiniz bilgisayardan, oynadığınız oyunlara kaldığınız yerden devam edebilmektesiniz.
Google Stadia Desteğine Sahip Olan Oyunların Listesi
- Assassin’s Creed Odyssey
- Attack on Titan: Final Battle 2 *yeni geldi
- Destiny 2: The Collection
- Farming Simulator 2019 *yeni geldi
- Final Fantasy XV *yeni geldi
- Football Manager 2020 *yeni geldi
- GRID *yeni geldi
- Gylt
- Just Dance 2020
- Kine
- Metro Exodus *yeni geldi
- Mortal Kombat 11
- NBA 2K20 *yeni geldi
- Rage 2 *yeni geldi
- Rise of the Tomb Raider
- Red Dead Redemption 2
- Samurai Shodown
- Shadow of the Tomb Raider
- Thumper
- Tomb Raider
- Trials Rising *yeni geldi
- Wolfenstein: Youngblood *yeni geldi