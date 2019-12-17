Google, Street View ile Dünyayı 400 Defa Çevreleyebiliyor

Yaklaşık on yıldır dünyanın dört bir yanındaki sokakları dolaşan ve şu anda dünyanın yüzde 98'ini sunabilen Google Maps, Street View özelliği ile ağızları açık bırakacak seviyede veriye sahip olduğunu kanıtladı.

Amerikan yazılım devi, Sokak Görünümü'nün şu anda dünyanın dört bir yanından 10 milyon milden fazla görüntü yakaladığını ve bu görüntülerin düz bir çizgide sürülürse dünyanın etrafını 400 kereden daha fazla daire içine alacağını açıkladı. Yapmak istedikleri şeye ulaştıklarını söyleyen Google, görüntü yakalamak için yalnızca araç kullanmadığını belirtti.

Şirketin; Büyük Kanyon, Londra'daki Westminster Manastırı ve Peru'daki Machu Picchu gibi çeşitli off-road konumlardan görüntüler almak için sırt çantasıyla dağcılara görev verdiğini belirtmek gerekiyor. Arabaların giremediği bölgelere özel görevlendirilen dağcıları gönderen Google, bu kişilerin de ulaşamadığı yerlere zipline kurmayı bile planlamış.

Google, Street View'a Neden Bu Kadar Önem Veriyor?

Tüm bu zorlu çalışmaları dünyanın dört bir yanından veri toplamak adına gerçekleştiren Google, bu çalışmaların karşılığını almaya başlıyor. Veri toplama işlemini "istemeden" gerçekleştiren şirketin Japonya'dan ABD'ye, Almanya'dan Brezilya'ya kadar geniş bir coğrafyada veri depoladığını hatırlatmak gerekiyor.