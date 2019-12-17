Google Sunucuları Türkiye'ye Gelecek!

Ortaya çıkan yeni gelişmelere göre Türk Telekom ile anlaşma imzalayan Google, sunucularını Türkiye'ye getirecek.

Hedef: 2020 Yılında Yüzde 50

Son birkaç gündür gündemde olan Rekabet Kurumu sorunlarının ardından olumlu bir gelişme gündeme geldi. Habertürk tarafından yapılan habere göre 16 Aralık 2019 tarihinde Türk Telekom ile anlaşma imzalayan Google, sunucularını ülkemize konumlandırmayı hedefliyor.

Söz konusu haberin devamında şu an için teknik inceleme aşamasında bulunulduğu ve sekiz merkezde sunucuların kurulacağı belirtiliyor. 2020 yılında çalışmaların başlaması ile birlikte ülkemizdeki trafiğin yüzde 50 oranındaki kısmı bu sunuculardan karşılanacak.

Benzer şekilde 2020 sonrasında hedef ise yüzde 80 civarlarında. Yani ülkemizdeki Google veri trafiğinin büyük kısmı, ülkemizde bulunan sunucular aracılığı ile karşılanacak. Bu gelişmeler beraberinde daha hızlı ve daha kaliteli erişim imkanını getiriyor. Aynı zamanda küresel ölçekli siber saldırılara karşı daha güvenli bir ortam da kurulmuş olacak.