Google Sunucularında Yangın Çıktı: Şirket Sorunu Araştırıyor

Iowa'daki bir Google veri merkezinde çıkan yangın, Google ve bir bütün olarak pek çok internet sitesi için normalden daha uzun arama sürelerine ve Pazartesi gecesi geç saatlerde başlayan ve Salı sabahına kadar devam eden diğer sorunlara yol açtı.

Doğu saatiyle 21:00 civarında, Google kullanıcıları arama sonuçlarının alışılagelmiş birkaç saniyeden çok daha uzun sürdüğünü görmeye başladılar. Kesintiler de dâhil olmak üzere sorunlar birkaç saat sürdü ve Downdetector'a göre kesinti şikayetleri 23:30 civarında tekrar azalmadan önce 22:00 civarında zirve yaptı.

Sorunlar sadece sonuçların yavaş gelmesiyle ilgili değil, aynı zamanda SEO Roundtable'a göre çok eski listeleri kullanıcıların önüne çıkarmak da dâhil olmak üzere sonuçların kalitesiyle ilgili sorunları da içeriyordu. Kesintiler yavaş yavaş azalmış olsa da kalite ve hız sorunları hâlâ bazı kullanıcılar tarafından yaşanıyor.

Google Sorunun Kaynağını Araştırıyor

SF Gate, kesinti süresinin Council Bluffs, Iowa'daki bir Google veri merkezinde Pazartesi sabahı saat 11:59'da bildirilen bir yangından kaynaklandığı görülüyor. Meydana gelen yangın ayrıca üç elektrikçide ciddi yanıklara neden oldu. Elektrikçilerden biri helikopterle Nebraska Tıp Merkezi'ne götürüldü, diğer ikisi ise ambulansla taşındı. Polis, üçünün de nakledildikleri sırada bilincinin açık olduğu ve nefes aldıklarını bildirdi.

Google yaptığı açıklamada, veri merkezindeki "elektrik kaynaklı olayın" farkında olduğunu söyledi: