Google Tablet Üretimini Durdurdu

Google aldığı karar ile tablet üretimini durdurduğunu açıkladı. Google artık tablet üretmeyecek ve satmayacak.

Google Tablet Piyasasından Çekildi!

Pixel serisi telefonları başta olmak üzere akıllı hoparlör ve tablet gibi cihazların üretimini de üstlenen şirket, tablet üretimini sona erdirdiğini duyurdu. Google'ın bu kararı tablet pazarındaki satış ve kullanım oranlarının düşük olması nedeniyle aldığı konuşuluyor. Google, geçtiğimiz yıl kendi işletim sistemi ile beraber Pixel Slate isimli yeni tabletini duyurmuştu.

Şirket açıklamasında Apple'ın iPad'iyle rekabet etmekten vazgeçerek kendi tabletlerini üretmeyi bırakıp 2 yayınlanmayan cihazı iptal ettiğini belirtti. Anlaşılan şu ki Google tabletlerden ümidi kesmiş.

Şirket gelecek günlerde Chrome OS dizüstü bilgisayarlara ve Pixel akıllı telefonlara odaklanmayı planlıyor. Google marka bir tablete sahip iseniz endişelenmize gerek yok. Google'ın cihazlardan ve hizmetlerden sorumlu yetkilisi Rick Osterloh açıklamasında Pixel Slate'i uzun süre desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Google görünüşe göre yeni dizüstü bilgisayarları ve akıllı telefonları ile sektöre damga vurmaya hazırlanıyor. Google hakkındaki tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın!

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