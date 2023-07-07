Google Takvim'den İş Hayatını Kolaylaştıracak Yeni Güncelleme Geldi
Google'ın takvim uygulamasına getirdiği yeni güncelleme sayesinde artık çalışanların konumu takip edilebilecek. İşte detaylar!
Amerika merkezli teknoloji şirketi Google, takvim uygulamasına yeni bir özellik ekledi. Halihazırda çalışma konumunuzu belirlemenize izin veren uygulama ile artık hangi saatlerde nereden çalıştığınızı ekleyebileceksiniz.
Google Takvim'in Yeni Özelliği Kullanıma Sunuldu
Özelliği ana takvim sayfasından oluşturu seçip çalışma konumlarına tıklayarak çalışma konumunuzu ayarlayabilirsiniz . Oradan bir tarih seçerek farklı zaman dilimlerinde nerede olduğunuzu belirtebilirsiniz. Yeni güncelleme, özellikle hibrit modeliyle çalışan şirketler için kolaylık sağlıyor. Gün içerisinde iş arkadaşlarınızın konum bilgisine bakarak iş planlaması yapabilirsiniz.
Örnek vermek gerekirse, çalışma konumunuzu 08:30 - 13:00 arasında "Ev" ve 14:00 - 18:00 arasında "Ofis" olarak ayarlayabilirsiniz. Bu sayede , iş arkadaşlarınız toplantılarını düzenlerken programınıza göre ayarlamalar yapabilir.
Google’ın takvim uygulamasına getirmiş olduğu özelliği aşağıda yer alan hizmetlere erişimini varsa ulaşabilirsiniz.; Google Workspace, Enterprise Standard, Education Plus, Enterprise Plus, Business Plus, Education Standard, Education Fundamentals, Business Standard, Teaching and Learning Upgrade ve Nonprofits.
Google Takvim Hatırlatıcı İçin Verimlilik Arttırıcı Özellik Yolda!
Google Takvim hatırlatıcı, yeni bir özellikle güncelleniyor. Uygulamanın kullanıcıları, Google'ın takvim uygulamasının olmazsa olmaz özelliğini kullanırken belirli bir etkinlikte ne kadar zaman geçirdiğini de öğrenme fırsatına sahip oluyor.
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