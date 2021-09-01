Google Takvim Hatırlatıcı İçin Verimlilik Arttırıcı Özellik Yolda!

Google Takvim hatırlatıcı, yeni bir özellikle güncelleniyor. Uygulamanın kullanıcıları, Google'ın takvim uygulamasının olmazsa olmaz özelliğini kullanırken belirli bir etkinlikte ne kadar zaman geçirdiğini de öğrenme fırsatına sahip oluyor.

Yeni tip koronavirüsten ötürü evden çalışma sistemine geçilmesi ve toplantıların da çevrim içi olarak düzenlenmesi ile çoğu ofis çalışanının akıllı telefonunda mutlaka bulunması gereken uygulamalardan biri de takvim uygulaması oldu. Birçok kullanıcı söz konusu süreçte Google'ın takvim uygulamasını tercih etti ve bu da uygulamanın kullanım oranını epey arttırdı.

Evden çalışmak, insanların zaman yönetimine ekstra özen gösterme ihtiyacı duymasına yol açtı. Evden çalışma sistemine geçen insanların büyük bir kısmı, uzun bir süredir ofis ortamında çalıştığından ev hayatı ile kariyeri arasındaki çizginin silikleşmesinin önüne geçemedi. Bu da zamanın nasıl yönetilmesi gerektiğini en ince ayrıntısına kadar öğrenmelerini gerektirdi.

Google, bu gibi nedenlerden ötürü kullanıcıların zamanı iyi yönetmesine yardımcı olmak için yeni bir özelliğini test etmeye başladı. Şirket, bunun için kullanıcıların toplantılarda ne kadar zaman geçirdiğini takip etmesine yardımcı olmak için Timer Insights adlı yeni bir özelliğini kullanıma sundu.

Google Takvim Hatırlatıcı, Time Insights ile Güncellendi

Time Insights artık kullanıcıların başkaları ile iş birliği yaptığı ya da toplantılarda yer aldığı süre hakkında ayrıntılı bilgi almasına yardımcı olabilir. Bu özellik ne yazık ki sadece Google Takvim masaüstü sürümünde kullanılabiliyor. Eğer takvimi kullanmak için masaüstü web tarayıcısını kullanıyorsanız bu özellikten yararlanabilirsiniz.

Yeni özelliğin yakın bir zamanda mobil cihazlara gelip gelmeyeceği ise en azından şu anlık belirsizliğini koruyor. Özellik herkesin kullanıma sunulduğunda kullanıcılar toplantılarda ne kadar zaman geçirdiğini, grup toplantısına kaç kişinin katılım sağladığını ve toplantının ne kadar sürdüğünü tek bakışta görebilecek.

Bu veriler, size ayrıca en sık hangi günlerde toplantı yaptığınızı ve toplantılarda günlük olarak ne kadar süre harcadığınızı da gösterebilir.

Google, kişinin zamanı daha iyi yönetmesine yardımcı olacak Time Insights'ın kullanıcılara büyük katkılarının dokunacağını düşünüyor. Bu, kullanıcıların programlarını şekillendirmeleri ve gerektiğinde toplantılara harcanan sürede azaltmaya gitmek de dahil olmak üzere çeşitli eylemlere başvurmasını sağlayabilir.