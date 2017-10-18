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Google Takvim'in Web Tasarımı Yenilendi

Ömer Dursun
Ömer Dursun İnternet
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Google’ın bir süre önce güncelleme kararı aldığı Google Takvim, bugün itibarıyla yeni tasarımına kavuştu. Çok daha modern olan yeni tasarım, işletmecilere yönelik olmasıyla dikkat çekiyor.

Kısa bir süre öncesine kadar Android ve iOS için yeni özellikler ve yeni bir tasarım getiren Google, şimdi de Google Takvim’in Web tasarımına el attı. Yeni tasarımla beraber gelen G Suite desteği, işletmecilerin toplantı oluşturabilmesi için gelmiş durumda. Bu toplantılar, oda içerisinde yer alan ekipmanların listesini ve katılımcıların görünmesine imkan tanıyacak. Böylelikle bir işletmedeki çalışanlarına Google Takvim üzerinden erişim sağlayabilecek olan işletmeci, işlerini daha düzenli bir hale sokabilecek.

G Suite’in dışında baştan aşağı güncellenen davet etme özelliği sayesinde düz metinler çok daha güzel olarak görüntülenecek. Yani davet içerisindeki önemli noktaları kalın harflerle yazabilecek veya italik tasarımıyla davet görünümünü daha güzel hale getirebileceksiniz. Ayrıca davetlere interaktif linkler de eklenebilecek.

Bunlara ek olarak özellikle asistanlar için geliştirilmiş olan yeni bir özellik ise birden fazla takvimi yan yana koyarak görüntüleyebilmek. Bu özellik sayesinde gün veya saatlere bölünmüş işler çok daha kolay bir şekilde fark edilebilecek. Ayrıca 28 Kasım tarihinde tamamen bitmiş olarak gelecek yeni Google Takvim’i isterseniz şu anda da yeni tasarımıyla kullanabilirsiniz.

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ETİKETLER: google google takvim

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