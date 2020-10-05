Google Takvim Mobil Sürümü İçin Yeni Bir Özellik Geldi!

Google Takvim mobil sürümü için yeni bir özellik daha geldi. Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın Calendar (Takvim) uygulamasının mobil sürümünü kullananlar artık takvim uygulamasının üzerinde çok daha fazla imkan sahibi oldu. Kullanıcılarına pratik yöntemler sunmaya başlayan uygulamanın aldığı özelliker ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Özellik, Google Takvim Mobil Sürümü Kullananlara Kolaylık Sunuyor

Google Takvim hem iOS hem de Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarını düşünerek yayımladığı güncelleme ile ilgili bazı önemli bilgilere blog yazısında da yer verdi. Google takvim mobil sürümü için getirilen özellikler, Google'ın blog yazısında yer verdiği bilgilere göre kullanıcılara büyük bir kolaylık sunacak gibi görünüyor. Google Calendar uygulamasına gelen özellik çoğu mobil kullanıcı tarafından olumlu eleştiriler aldı.

Takvime görevler eklemenin gün içerisinde veya gelecek günlerde yapılacak işleri akılda tutmakta büyük bir faydasının olduğunu zaten takvim uygulamasını kullanan herkes biliyordur. Takvim uygulamasının mobil sürümünü kullanan kişiler, takvim uygulamasına gelen güncelleme ile beraber iOS veya Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıp kullanmaması fark etmeksizin Google Takvim üzerinden görev oluşturma imkanına sahip oldu.

Görev oluşturma daha öne sadece takvim uygulamasının web sürümünde yapılabiliyordu ancak iOS ve Android işletim sistemli bir akıllı telefona sahip kişiler de artık uygulama üzerinden zahmetsiz bir şekilde görevler oluşturabiliyor. Takvime eklenen görevler ise masaüstü ve mobil cihazlar arasında otomatik olarak senkronize ediliyor.

Google'ın takvim uygulamasına getirilen özellik 2 Ekim 2020 tarihinden itibaren kullanıma kademeli olarak sunuldu. Google tarafından paylaşılan blog yazısına göre özellik iki hafta gibi bir sürenin sonunda tüm mobil kullanıcıların deneyimine sunulacak.