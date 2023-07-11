Google Takvim Ücretli Randevu Özelliğini Kullanıma Sundu

Google, bugün yayınladığı bir duyuru ile Takvim uygulamasına gelen yeni özelliği açıkladı. Özellik proje bazlı çalışan serbest çalışanların veya yoğun çalışma temposuna sahip kişilerin ücretli randevu etkinliği düzenlemesine olanak tanıyan yeni bir özelliği içeriyor.

Takvim Uygulamasına Yeni Bir Özellik Eklendi

Şirket getirilen yeni özellik için Stripe ile ortaklık kurdu, bu nedenle kullanıcıların ödemeleri yapabilmek için Stripe hesaplarını Google Takvim'e bağlamaları gerekecek. Tamamen kullanıcı odaklı özellikte çalışma alanı hesabının bireysel kullanıcıları veya yöneticileri kendi iptal ve geri ödeme politikalarını oluşturabilecekler.

Konu hakkında bir blog gönderisinde açıklamalarda bulunan Google ödeme konusunda, “Ön ödeme talep etmek, küçük işletme sahiplerinin işe gelmeme oranını azaltmasına ve işlerini daha da büyütmesine yardımcı olabilir. Ek olarak, bu özellik zamanınızı ve ödemelerinizi basit ve sorunsuz bir şekilde yönetmenize olanak tanır. ”dedi

Herhangi bir platform ücreti almadığını da belirterek işlemlerin Stripe üzerinden yürütüleceğini açıklayan Google, yeni özelliğin önümüzdeki birkaç yıl içinde Enterprise Standard, Business Plus, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Business Standard, Nonprofits ve Workspace Individual planlarına abone olan kişilere sunulacağını söyledi.