Google Takvim Web Sürümüne Google Haritalar Eklendi

Google Görevler entegrasyonu yakın bir zamanda Google Takvim'de kullanıma sunulmuştu. Google Takvim web sürümü şimdi de Google Haritalar desteği kazandı. 9to5Google tarafından yayımlanan bir rapora göre Google Takvim'in kullanıcılara sunduğu seçeneklerin içerisinde artık yeni bir simge daha bulunuyor. İşte Google Takvim'in kullanıcılara Haritalar uygulamasına daha hızlı bir şekilde erişim sağlanması için sunduğu yeni özellik ile ilgili tüm ayrıntılar!

Google Takvim Web Sürümü Google Haritalar Desteği Aldı

Google'ın sık sık kullanılan uygulamalarından Takvim, kullanıcıların uygulamalar arasındaki geçişlerini daha hızlı bir şekilde yapmak için yeni bir entegrasyon desteği geldi. Google'ın Takvim uygulamasına getirdiği yeni entegrasyon desteği sayesinde Takvim'i kullanan kişiler artık hiçbir zahmette bulunmak zorunda kalmadan Google'ın Haritalar hizmetine erişim sağlayabilecek. Bu entegrasyon desteğinin takvim ile ilgili bir sorunu olan kişilerin aynı zamanda Haritalar'ı da kontrol etmek zorunda olan kişilere büyük bir fayda sağlaması bekleniliyor.

9to5Google tarafından yakın zamanda yayımlanan bir rapora göre Google Takvim web sürümünde yer alan yan panelin içerisinde artık Google Keep ve Google Görevler simgelerinin hemen altında yeni bir simge daha eklendi. 9to5Google'a göre söz konusu simgelerin hemen altındaki simge, Google Haritalar'a doğrudan erişim imkanı sunuyor. Google Haritalar simgesine tıklayan kullanıcıların önüne arama kutusu ve harita görünümü çıkıyor. Kullanıcılara sunulan arama kutusu ve harita görünümünün yanı sıra "Son Aramalar" ve "Kaydedilenler" olmak üzere iki sekme yer alıyor.

Google Takvim kullanıcılara sunulan iki sekmeden ilki "Son Aramalar", oturum açılan diğer cihazlarda yapılan aramaları listeliyor. "Kaydedilenler" sekmesinde ise oturum açtıktan sonra kullanıcı tarafından kaydedilenlere yer veriliyor. Son Aramalar sekmesinden tüm cihazlarda yapılan aramaları listeleme imkanı elde ederken Kaydedilenler sekmesinde ise önceden oturum açıp kaydettiklerinizi görüntüleme olanağına sahip olursunuz.

Google Takvim web sürümünün sağ kısmındaki yan panelde yer alan arama özelliği tıpkı uygulamanın normal sürümünde olduğu gibi çalışıyor. Yan panelin hemen alt kısmında Yol Tarifleri gibi çeşitli kısayollar yer alıyor. Yol Tarifleri özelliğinin olası tüm rotaları gösteren eksiksiz bir kullanıcı deneyimi sunduğunu söylemek mümkündür. Entegrasyon özelliğine genel olarak göz atıldığında Google Haritalar'ın normal uygulamasından yana hiçbir fark bulunmuyor.