Google Tarafından Geliştirilen Yapay Zeka Video Oluşturdu

Yapay zeka ile ilgili genellikle olumlu konuşmak yerine daha çok Komplo teorileri ortaya atılır. Yapay zeka araştırma bölümünde ise aslında bunun hiç de öyle olmadığı gösterilmeye çalışıldı.

Şirket tarafından yapılan çalışmalarda, yapay zeka ile ilgili oldukça masum sonuçlar ortaya çıktı. Biçim değiştirme olarak adlandırılan sistem sayesinde video oluşturuldu. Bu araştırmayı yapılanlar çizgi romanların otomatik olarak animasyonlara dönüştürülebildiğinin hayal edilmesini istedi. Bu bile ciddi bir heyecan yaratmaya yetiyor.

Google'ın geliştirdiği yapay zeka kompleks bir yapıya sahip

Şirketin geliştirmiş olduğu yapay zeka; 2B kıvrımlı görsel dekoder, 1 adet 3B kıvrımlı örtülü temsil oluşturucusu ve 1 adet video oluşturucusu materyallerinden oluşuyor. Bu materyal ve programlar birleşerek, belirli bir videoyu kesip tekrardan birleştirmeyi sağlıyor.

Google yapay zeka araştırmacıları, verileri toplayabilmek için 3 farklı kategoriden video eklediler. Topladıkları her bir örnek için 16 kareden oluşan video serisi oluşturmaya çalıştılar. Bu video serileri, 64 x 64 piksel çözünürlük ile birlikte sunuldu. Ayrıca herhangi bir aksaklık olmaması için video karelerinin her birisi 100 kez tekrar ettirildi.

Yapay zekanın en başta aldığı video ile en sondaki video oldukça tutarlıydı. Üstelik ara bölgedeki bütün videolarda herhangi bir sorun ortaya çıkmadı. Peki sizce de yapay zeka, kıyamet gibi senaryolar ortaya çıkaracak mı? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz.