Google Tarih Araştırmalarına Dev Yatırım Yapıyor: Hiyeroglif Kod Çözücü

Küresel çapta büyük bir şirket olan Google tarih araştırmalarına dev yatırım yapma kararı aldı. Neredeyse hiçbir teknoloji şirketinin dokunmadığı bu alan, Google için son derece değerli. Şirket özellikle de eski dillerin okunmasını sağlayabilecek ilginç bir uygulama başlatıyor. Hadi gelin tarih dünyasını heyecanlandıran bu habere yakından bakalım.

Google translate birbirini anlamak isteyen yabancı insanların en çok başvurduğu kaynaklar içerisinde yer alıyor. Özellikle de karşı tarafla daha sıkı iletişim kurmak istiyorsanız ya da internet üzerinden bir makale çevirisi yapacaksanız Google translate her an yardımınıza koşabilir. Daha önce Antik Mısır'dan gelmiş birisi ile konuşmayı denediniz mi? Google sanki onlarla konuşuyormuş gibi hiyerogliflerin kodunu çözebilen bir uygulama başlattı. Böylece tarih araştırmaları artık çok daha derinlemesine yapılabilecek.

Google tarih araştırmalarını kapsamlı hale getirecek

Google, “Şimdiye kadar uzmanlar, eski dili tercüme etmek ve deşifre etmek için kitapların üzerini el ile kazmak zorunda kaldılar; bu, yüzyıldan beri neredeyse hiç değişmeyen bir süreç. Fabricius, makine öğrenimi üzerine inşa edilen Mısır hiyerogliflerinin kodunu çözen, eski dil çalışmalarındaki diğer gelişmeleri desteklemek için açık kaynak olarak piyasaya sürülen ilk dijital araç.” ifadelerine yer vererek projesini duyumuş oldu.

Uygulama, hiyerogliflerle ilgili kısa bir giriş yapacak ve öğrenme modu gibi birkaç modla gelecek. Ayrıca kullanıcıların Google'ın not almadığı hiyeroglifleri kullanarak kendi mesajlarını oluşturmalarına izin verecek bir Oynatma modu da olacak. Arkadaşlarınıza mesaj göndermek için bu, oldukça eğlenceli bir yol olabilir.

Google muhtemelen kısa bir süre içerisinde bu uygulamayı bütün dünyaya yaygınlaştırılacak. Ancak şimdilik daha çok deneme aşamasında diyebiliriz. Sizce bu tür uygulamalar tarih araştırmalarının canlandırabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.