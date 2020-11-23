Google Task Mate Kullanıcılarına Para Dağıtıyor!

Google Task Mate isimli yeni bir uygulamasını test etmeye başladı. Bu uygulama, Google Opinion Rewards uygulamasına çok benzer şekilde uygulama kullanıcılarına verilen küçük görevler tamamlandığında ödül veriyor ancak uygulama diğer uygulamanın aksine ödülleri Play Store kredileri olarak vermek yerine kullanıcılara yer aldıkları ülkenin yerel para birimlerinde ödeme yapmayı vadediyor.

Google Task Mate Nedir, Nasıl Para Kazanılır?

Google Task Mate uygulaması ilk olarak Google Play Store’da “ppatra” adlı Reddit kullanıcısı tarafından görüldü. Aşağıda yer alan ekran görüntülerinde de görülebileceği gibi, uygulama şu anda sınırlı olarak erişime açık. Sistem şu anda belirli bir ülkedeki mobil kullanıcılarla test ediliyor. Uygulamanın Play Store’da yer alan açıklamasına göre kullanıcılara öncelikle bir görev veriliyor, kullanıcı eğer bu görevi eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirirse para ödülü kazanıyor. Uygulamanın kullanıcıları daha sonra bir e-cüzdan hesabını uygulamaya entegre edecek veya uygulama içi ödeme ortağı ile kazançlarını nakit olarak alabilecekler.

Task Mate uygulaması, mobil kullanıcılara toplamda iki tür görev verecek. Bunlardan ilki kullanıcının oturarak yerine getirebileceği görevlerken diğeri ise daha çok kullanıcının sahada aktif olmasını gerektiren görevler olacak. Kullanıcının sahaya çıkmasını gerektiren görevler, örneğin önceden belirlenmiş bir konuma gitme ve hedefe varıldığında manzaranın fotoğrafını çekme gibi basit görevler olacak.

Saha görevleri sayesinde toplanan veriler, Google’ın harita hizmetini iyileştirmesine ve bulunduğunuz bölgedeki hemen hemen her işletmenin çevrim içi hale gelmesine yardımcı olacak. Bu uygulama, Google Haritalar’ın iyileştirilmesi için geliştirilen bu çözüm yolu olduğu için büyük bir olasılıkla dünya genelindeki kullanıcıların deneyime sunulduğunda ülkemizde de kullanılabilecek.

Oturma görevleri, belirli cümleleri yazıya dökmek veya uygulamada gösterilen cümleleri kaydetmek gibi basit, zaman almayan görevlerden oluşacak. Play Store’daki açıklamada çok fazla ayrıntıya girilmese de açıklamadan görevlerin basit olacağı tahmin ediliyor.

Daha önce de belirtildiği gibi, uygulama şu anda kullanıcıların bir hesap oluşturması için davet kodu almasını gerektiriyor ancak Google bu davet kodlarını şimdilik dünya çapında dağıtmaya başlamış gibi görünmüyor. Bir davet kodunu almayı başarırsanız şirketin size verdiği görevleri yerine getirerek para kazanmaya başlayabilirsiniz fakat unutmamalısınız ki bu uygulama şimdilik yalnızca Hindistan’daki bazı kullanıcılarla test ediliyor. Bu nedenle davet kodunun size ulaşması imkansız olarak görülebilir.