Google Tayvan’da İşlerini Büyütüyor

Google bugün yaptığı bir açıklamada, New Taipei City’deki Banqiao Bölgesi'nde yeni bir ofis kompleksiyle birlikte Tayvan'daki ofislerini genişleteceğini duyurdu. Yeni yerleşke, Taipei Uzak Doğu Telekom Parkı’nda yer alacak ve Taipei 101'deki Google ofislerinden arabayla yaklaşık 20 dakikalık bir mesafede olacak.

Bugün bir basın toplantısında konuşan Google’ın Donanım Bölümü Başkan Yardımcısı Rick Osterloh, şu anda Tayvan’da 2 bin çalışanı bulunan Google’ın birkaç yüz kişiyi daha işe almayı planladığını ve daha çok bayanı işe almaya dikkat edeceklerini söyledi.

Yeni ofis yerleşkesi, Google’ın Mayıs 2018’de duyurduğu Akıllı Tayvan Projesi’nde de önemli bir rol oynayacak. Bu proje kapsamında geçtiğimiz yıl, yapay zeka teknolojileriyle ilgili olarak 5 bin öğrenci ve 50 bin dijital pazarlamacı eğitilmişti.

Dragonfly Projesi’nden sonra, Google’ın Çin’e özel sansürlü bir arama motoru yapmayı amaçladığı tartışmalı projesi başta olmak üzere, şirketin Tayvan’da ve Asya’daki diğer merkezlerinde neler yaptığına çok daha fazla dikkat edilecek. İddialara göre Google geçtiğimiz yıl, projenin devam ettiğine dair kanıtlar gördüklerini söyleyen bazı çalışanlardan önce Dragonfly’ı durdurdu. Bir Google sözcüsü de, Google’ın Tayvan’daki ofislerini genişletmesiyle bu olaylar arasında hiçbir bağlantı olmadığını söyledi.

Google, 2018'in başında HTC'nin akıllı telefon ünitesinin büyük bir bölümünün 1.1 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Bu hamleden sonra Tayvan, Google’ın Asya'daki en büyük mühendislik merkezi haline geldi.

Google, çeşitli sansür sorunları, Dragonfly Projesi’nin ortaya çıkması, ülkedeki durumunun giderek terse dönmesi ve çalışanlarının kendisine karşıtlık çıkarması sonucunda 2010 yılında Çin’den çekilmişti. Şirketin Çin’de yeniden faaliyet göstermeye başlaması ihtimali, CEO Sundar Pichai’nin Aralık ayında düzenlediği Yargı Komitesi Toplantısı’nda sorgulanan başlıca konulardan biri olmuştu.