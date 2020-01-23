Google Telefon Bağımlılarına Özel Zarf Geliştirdi

On yılı aşkın süredir telefonunuzla ilgilenmeniz için çaba sarf eden Google politikalarını değiştirdi ve şimdi bağımlılıktan kurtulmanızı istiyor. ABD'li şirketin bu konudaki garip çalışmalarından bir tanesi de telefona bakmayı engelleyen zarf oldu.

Google, Android 9 Pie ile birlikte tanıttığı Digital Wellbeing (dijital refah) araçlarını genişleterek birkaç yeni "deneysel" uygulama yayınladı. Kendi Pixel 3a cihazı için örnek bir zarf geliştiren Google, bu zarf ile telefonun temel işlevselliğini azaltıyor. Zarf sayesinde telefonunuzla yalnızca arama yapabiliyor ve kamerayı kullanabiliyorsunuz.

Konuya ilişkin açıklama yapan Google “Birçok kişi telefonlarında çok fazla zaman harcadıklarını ve teknolojiyle denge kurmak için mücadele ettiklerini düşünüyor” dedi ve şunları ekledi: “Akıllı telefonunuzun işlevselliğini, kapalı olduğu süre boyunca tamamen dönüştüren ve bir süre daha az dikkat dağıtan özel kağıt zarf tasarladık.”