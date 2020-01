Google Telefon Görüşmeleri Sırasında Ses Kaydı Almaya İmkan Sunacak

XDA Developers tarafından ortaya çıkarılan yeni kodlara göre Google, resmi arama uygulamasında ses kaydı alma imkanı sunmak için hazırlanıyor olabilir.

Çağrılar Sırasında Ses Kaydı Alın!

Bildiğiniz üzere Android Oreo sürümünden bu yana sistemde dahili bir ses kaydı alma uygulaması yok. Bu nedenle şu an yaptığınız çağrılar sırasında ses kaydı almak isterseniz üçüncü parti uygulama kurmanız gerekiyor. Bazı markaların kendi kullanıcı arabirimleri bu özelliği sunuyor olsa da genel olarak bu özellikten faydalanmanız mümkün değil. Nitekim, bu durum her an değişebilir gibi gözüküyor.

Görünüşe göre Google, kendi çağrı uygulamasında bunun önünü tekrar açacak bir adımın hazırlığını yapıyor. XDA tarafından ortaya çıkarılan kodlar da bunu doğrular durumda.

<string name="incall_label_record">Record</string> <string name="incall_content_description_record_unchecked">Record</string> <string name="incall_content_description_record_checked">Recording</string>

Tüm bunlara karşın kodun eklenmesi ile birlikte bu özelliğin, bu uygulamanın kullanıldığı her cihaz için kullanılabilir olup olmayacağı hakkında tahmin yürütemiyoruz. Yani bu bir resmi doğrulama anlamına gelmiyor ve şu aşamada herhangi bir fikir sunmak için yeterli değil.

Google bunu kullanıma sunsa dahi sınırlı bir desteğe sahip olup olmayacağını tahmin etmek zor.