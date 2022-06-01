Google'ın Tensor 2 İşlemcisinden Yeni Detaylar Gelmeye Başladı

Geçen yıl Google, Google Pixel 6 serisiyle piyasaya giren Tensor olarak bilinen ilk mobil işlemcisini piyasaya sürmüştü. İşlemci, Qualcomm Snapdragon 888 kadar güçlü olmasa da makine öğrenimi ve yapay zekâ söz konusu olduğunda onu oldukça kullanışlı kılan bazı belirgin avantajlara sahipti.

Google Pixel 7 serisi ve Google Tensor 2'ye yeni bir işlemci yükseltmesi onaylandığında, sızıntıların gelmeye başlaması da kaçınlmazdı. Bugün, DDaily.co.kr aracılığıyla Samsung'un 4nm işlem kullanarak ikinci nesil Tensor işlemcinin üretimine başladığını gösteren bir rapor ortaya çıktı. Bir hatırlatma olarak Samsung, ilk Tensor işlemcisini 5nm üzerine inşa etmişti. 4nm'ye geçişle birlikte Tensor 2, öncekinden önemli ölçüde daha güçlü olabilir.

Google'ın Tensor 2 İşlemcisini Samsung Üretiyor

Yapı boyutu ve Samsung'un üretici olarak geri dönüşü dışında Google Tensor 2 hakkında daha fazla bir şey bilmiyoruz. Rapor, işlemci üretme verimliliğinde bir artıştan söz ediyor ancak bunun performansı üzerinde herhangi bir etkisi beklenmiyor. Tabii öyle ki Pixel 7 serisinin Pixel 6 serisinden daha pahalı olmasını da engelleyebilir.

2. nesil Tensor için seri üretimin Haziran ayında başlayacağı söylenirken "Pixel 7'nin Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor." iddiaları da yer yer güçlük kazanıyor. Google'ın geleneksel sonbahar etkinliğine ne zaman ev sahipliği yapacağı ve telefonların ne zaman satışa çıkacağı belli değil.

Google, Tensor 2 işlemcisini ilk kullanan seri olacağını varsaydığımız Pixel 7 serisi için henüz belirli bir çıkış tarihi belirlemedi ancak sızıntılarda olduğu gibi Ekim ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. O güne dek elbette cihaz ve işlemci hakkında pek çok şey öğrenmeyi umuyoruz.