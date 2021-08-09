Google Tensor Ne Kadar Güçlü Olacak?

Google, yaklaşık bir buçuk yıl süren söylentilerin ve sızıntıların ardından akıllı telefonlar için geliştirdiği özel bir yonga seti üzerinde çalıştığını resmi olarak duyurdu. Peki Google Tensor olarak adlandırılan yeni mobil işlemci, rakiplerine nazaran nasıl bir performans sergileyecek?

Google Tensor Ne Kadar Performanslı Olacak?

Geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan verilere göre Tensor, mevcut nesil mobil işlemciler ile benzer bir performansa sahip olacak:

Yani Exynos 2100 ve Snapdragon 888 ile benzer bir performans elde edilecek gibi gözüküyor. Tabii ki yakın bir dönemde Exynos 2200 ve Snapdragon 889 ile karşılaşacağımızı göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin: Yani Tensor, kısa bir süre içerisinde performans açısından bir tık geride kalacaktır.

Yine de her halükarda, söz konusu mobil işlemciden iyi bir performans beklemelisiniz. Üstelik Pixel ailesinin Google tarafından özel olarak optimize edildiğini de unutmayalım. Bu sayede yazılım tarafındaki optimizasyonlar, performans açısından daha iyi sonuçlar dahi doğurabilir.

Google, geçtiğimiz günlerde Pixel 6 ve Pixel 6 Pro modellerini doğrulamış, yeni modellerin nasıl göründüğünü gözler önüne sermişti. Buna karşın açıklamalar, teknik özelliklerden yoksun şekilde, adeta bir ambargo çatısı altında gerçekleşmişti. Yani yeni modellerin tüm özelliklerine ne yazık ki hakim değiliz.

Peki siz Tensor SoC hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google diğer markalarca üretilen işlemcileri kullanmaya devam etmeli miydi yoksa bu, iyi bir adım mı oldu? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.