Google'a The Last of Us Easter Egg'i Geldi: Bakın Ne Oluyor!
The Last of Us furyası Google'ı da ele geçirmiş durumda. Google, dizinin popülaritesiyle birlikte aramalara yeni bir easter egg ekledi. İşte detaylar!
Google önemli günlerde ve olaylarda bazı gülümseten içerikler eklemesiyle popüler. The Last of Us dizisinin geçtiğimiz hafta başlamasıyla birlikte giderek popülerleşmesi Google'ın da dikkatini çekmişe benziyor.
Google'a eklenen yeni easter egg diyebileceğimiz bu özellik, Google'da "The Last of Us HBO" veya "The Last of Us TV Series" şeklinde aramalar yaptığınızda ekranın altında ufak bir kırmızı mantarın çıkmasına neden oluyor.
Cordyceps Mantarı Google'ı Ele Geçiriyor
Mantara dokunmak, arama sonuçlarınızı bir mantar büyümesiyle ve The Last of Us'ta olduğu gibi insanlarda parazitik beyin enfeksiyonunun ana nedeni olan Cordyceps ile dolduracak. Sayfanın mantarla dolması için mantara dokunmaya devam edebilirsiniz. Neyse ki ondan kurtulmak ve aramaya devam etmek için bir "X" düğmesi var.
Dizinin bugün 2. bölümü yayınlandı ve şimdiye dek büyük ölçüde olumlu yorumlar almayı başardı. Öyle ki dizinin başarısı oyunun satışlarını da etkiledi ve oyunun satışlarında bu hafta önemli bir artış yaşandığı belirtildi.
Peki siz The Last of Us dizisini izliyor musunuz? Dizi hakkındaki görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
The Last of Us Dizisinin Başarısı Oyuna da Yansıdı: Satışlarda Rekor Yükseliş!
Uzunca süredir beklenen The Last of Us oyunundan uyarlanan dizi globalde HBO Max'te ülkemizde ise BluTV'de geçtiğimiz hafta yayınlanmaya başlandı ve görünüşe göre dizi sadece dizi abonelik platformlarında değil, oyun satışlarında da patlamaya neden oldu.
The Last of Us Yaratıcısı Diziden Bir Kuruş Bile Almadığını Açıkladı
Bir HBO uyarlaması olarak elde ettiği başarının ardından The Last of Us son zamanlarda oyun dünyasının en büyük hikâyelerinden biri olarak dizi evreninde de büyük başarı yakaladı ve Neil Druckmann büyük övgüleri toplayan isim oldu ancak Mobygames'teki jeneriği kontrol ederseniz, oyun yönetmeninin aslında Bruce Straley adında bir adam olduğunu fark edeceksiniz.
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