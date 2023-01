Google'a The Last of Us Easter Egg'i Geldi: Bakın Ne Oluyor!

Google önemli günlerde ve olaylarda bazı gülümseten içerikler eklemesiyle popüler. The Last of Us dizisinin geçtiğimiz hafta başlamasıyla birlikte giderek popülerleşmesi Google'ın da dikkatini çekmişe benziyor.

Google'a eklenen yeni easter egg diyebileceğimiz bu özellik, Google'da "The Last of Us HBO" veya "The Last of Us TV Series" şeklinde aramalar yaptığınızda ekranın altında ufak bir kırmızı mantarın çıkmasına neden oluyor.

Cordyceps Mantarı Google'ı Ele Geçiriyor

Mantara dokunmak, arama sonuçlarınızı bir mantar büyümesiyle ve The Last of Us'ta olduğu gibi insanlarda parazitik beyin enfeksiyonunun ana nedeni olan Cordyceps ile dolduracak. Sayfanın mantarla dolması için mantara dokunmaya devam edebilirsiniz. Neyse ki ondan kurtulmak ve aramaya devam etmek için bir "X" düğmesi var.

Dizinin bugün 2. bölümü yayınlandı ve şimdiye dek büyük ölçüde olumlu yorumlar almayı başardı. Öyle ki dizinin başarısı oyunun satışlarını da etkiledi ve oyunun satışlarında bu hafta önemli bir artış yaşandığı belirtildi.

Peki siz The Last of Us dizisini izliyor musunuz? Dizi hakkındaki görüşleriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.