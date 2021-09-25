Google Aramalarda TikTok ve Instagram Videoları Gösterilecek

Google'da TikTok veya Instagram videolarından biri için arama yapmayı denediyseniz videoların gözükmediğini fark edeceksiniz. Ancak Google, TikTok ve Instagram videolarına yeşil ışık yakmış durumda.

Konuya aşina olan kaynaklara atıfta bulunan The Information, Google'ın sırasıyla TikTok ve Instagram'dan videoların indekslenmesi ve arama sonuçlarında yayınlanması için gerekli verileri almak adına ByteDance ve Facebook ile görüşme halinde olduğunu bildiriyor.

Google'dan TikTok ve Instagram videolarına yeşil ışık

Şirketler arasındaki anlaşmaların detaylarını henüz bilmiyoruz. Ancak daha önce Google ile Twitter arasında benzer bir anlaşma yapıldığını ve bu nedenle Twitter'dan gelen gönderilerin Google arama sonuçlarında göründüğünü hatırlatalım. Bu tür anlaşmalar genellikle sosyal medya platformlarına da izlenme kazandırıyor.

Bir Google sözcüsü, şirketin TikTok ve Instagram'dan gelen içeriğin arama sonuçlarında görüntülenmesiyle ilgili olarak görüşmelerde bulunduklarını doğruladı. "Sitelerin içeriklerini kullanılabilir hale getirmelerine ve Google'da görünmelerinden yararlanmalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca içeriklerinin Arama'da nasıl görüneceğini veya görünüp görünmeyeceğini seçebilecekler" dedi.

Bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda henüz bir bilgi yok.

Google Aramalar kullanıcı deneyimine göre çalışacak

Google'ın Android uygulaması, yakın bir zamanda kullanıcılara sonuçları özelleştirme olanağı tanımaya başlayacak. Yeni özellik, Google'ın bu ayın başlarında kullanıma sunmuş olduğu uygunsuz sonuçları gizleme seçeneğinin ardından gelerek kullanıcılarla buluşacak.

Kullanıcıların çok yakın bir zamanda kullanabileceği özelliğin çalışması için Google hesabından ve Google uygulamalarından yararlanılması gerekiyor. Yeni özellik tam olarak şu şekilde çalışıyor:

Sorgu sırasında arama geçmişine dayanarak otomatik olarak tahminde bulunur.

Gmail üzerinden uçuşlar ya da Haritalar üzerinden oluşturulan yol tarifleri gibi Google hesabında yer alan bazı bilgiler baz alınır.

Kullanıcı tarafından yöneltilen ne izlenir ya da nerede yenir gibi sorulara dayanarak oluşturulan önerilerden yararlanılır.

Kullanıcıların davranışlarına, ilgi alanlarına ve diğer uygulamaları kullanma biçimine bağlı olarak oluşturulan sonuçlar, büyük bir çoğunlukla normal arama sonuçlarının en üstünde yer alacak. Google, bunların özel olarak oluşturulduğunu ve sadece o kullanıcının kendisinde göründüğünü açık bir şekilde belirtiyor.

Google'ın son zamanlarda bazı uygulamalarında kullanıcı deneyimine ağırlık verdiği göz önünde bulundurulacak olursa ayarlar bölümünün uzunluğu ile ilgili olarak ilerleyen günlerde bir değişikliğin söz konusu olması mümkün görünüyor.