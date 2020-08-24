Google 'TikTok'u Satın Alacak Şirketler Birliği' Kurmak İstiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın emirlerinin ardından yasaklanma ihtimali gündeme gelen TikTok'un oldukça geniş bir alıcı kitlesi bulunuyor. Şimdi, bu şirketlerin arasına Google da eklendi. Google'ın çatı şirketi Alphabet, TikTok'u Satın Alacak Şirketler Birliği kurmayı teklif etti.

Yakın tarihli bir Bloomberg raporu Alphabet'in TikTok'un ABD varlıklarını satın almak isteyen daha büyük bir konsorsiyuma katılmayı düşündüğünü öne sürdü. Görünüşe göre bir konsorsiyum oluşturma konusundaki tartışmalar, Alphabet'in yatırım kollarındaki azınlıklardan geliyor.

Google'dan TikTok Satın Alacaklar Konsorsiyumu

Alphabet'in TikTok'un ABD varlıklarını satın alma konsorsiyumuna öncülük edip etmediği ve hangi ABD şirketleriyle bu konsorsiyumu oluşturacağı belli değil. Raporlar, Alphabet'in TikTok'un ABD varlıkları için gelecekteki tekliflere katılmayı reddetmediğini de söylüyor.

Google'ın TikTok'a olan ilgisini konu alan rapor, YouTube'a güçlü bir rakip olduğu ve yaratıcı yetenekler için alternatif ve çok daha basit bir seçenek olarak hizmet ettiği göz önüne alındığında makul görünüyor. Ancak Google'ın TikTok'u satın almak için neden bir konsorsiyumun parçası olmak istediği bilinmiyor.

TikTok satılacak mı yoksa yasaklanacak mı?

Çinli video platformu TikTok'un Hindistan'da yasaklanmasından ve ABD'nin de gözden çıkarmasından bu yana, Microsoft'ta telaşlı satın alma devam ediyor, Twitter'ın talipler listesine katıldığını biliniyor ve Hintli şirket Jio'nun da platformu takip altına aldığı ifade ediliyor.

Hatırlayacağınız üzere TikTok; Haziran ayında Çin ile olan sınır çatışmalarından dolayı Hindistan'da yasaklanırken, Başkan Trump ise TikTok'un ABD varlıklarını 90 gün içinde satmasını emretti.