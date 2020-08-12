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  4. TikTok Android Kullanıcı Bilgilerini Kopyalıyor! Google TikTok'u Silecek mi?

TikTok Android Kullanıcı Bilgilerini Kopyalıyor! Google TikTok'u Silecek mi?

Bir yıl boyunca Android kullanıcı bilgilerini toplayan TikTok, Google tarafından yasaklanabilir. Google TikTok'u silecek mi, ABD hükümeti TikTok'a ne diyor?

Ömer Dursun
Ömer Dursun -

Wall Street Journal'in bildirdiğine göre TikTok, Google'ın politikalarını açıkça ihlal ederek Android kullanıcılarından en az bir yıl boyunca izinsiz veri topladı. ABD Senatörü Google'ı uyararak TikTok'un kaldırılmasını istiyor.

TikTok, kullanıcıların Android akıllı telefonlarından kendi rızaları olmadan gizlice bilgi topladı ve bu, Google'ın uygulama mağazası politikalarının açık bir ihlali olarak tanımlanıyor. Çinli şirketin, kullanıcıların MAC adreslerini (sıfırlanamayan dijital tanımlayıcılar) günlüğe kopyaladığı gözlemlendi.

TikTok ana şirketi ByteDance'ın, Android kullanıcıları belirli reklam izleme uygulamalarını devre dışı bırakmak için gizlilik ayarlarını değiştirseler bile izlediği tespit edildi.

Google TikTok'u silecek mi?

TikTok'un eski bir sürümüne dayanan analiz, TikTok'un en az 15 ay boyunca MAC adresleri topladığını ancak geçen Kasım ayında yayınlanan bir güncellemeyle MAC adresini toplamayı sonlandırdığı ortaya çıktı.

TikTok'un veri toplamasıyla ilgili Senatör Hawley şunları yazdı: "Bu yüzden TikTok, Google politikalarını ihlal etti ve kullanıcıları izinleri olmadan izlemek için Android telefonları hackledi. Google, TikTok'u platformunuzdan ve uygulama mağazanızdan yasaklayın. Beklemeyin"

Ayrıca TikTok'un veri toplamasıyla ilgili konuşan sözcü "TikTok topluluğunun güvenliğini korumayı taahhüt ediyoruz. Gelişen güvenlik zorluklarına ayak uydurmak için uygulamamızı sürekli güncelliyoruz ve TikTok'un mevcut sürümü MAC adreslerini toplamıyor" dedi. 

ETİKETLER: google tiktok

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