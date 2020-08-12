TikTok Android Kullanıcı Bilgilerini Kopyalıyor! Google TikTok'u Silecek mi?

Wall Street Journal'in bildirdiğine göre TikTok, Google'ın politikalarını açıkça ihlal ederek Android kullanıcılarından en az bir yıl boyunca izinsiz veri topladı . ABD Senatörü Google'ı uyararak TikTok'un kaldırılmasını istiyor.

TikTok, kullanıcıların Android akıllı telefonlarından kendi rızaları olmadan gizlice bilgi topladı ve bu, Google'ın uygulama mağazası politikalarının açık bir ihlali olarak tanımlanıyor. Çinli şirketin, kullanıcıların MAC adreslerini (sıfırlanamayan dijital tanımlayıcılar) günlüğe kopyaladığı gözlemlendi.

TikTok ana şirketi ByteDance'ın, Android kullanıcıları belirli reklam izleme uygulamalarını devre dışı bırakmak için gizlilik ayarlarını değiştirseler bile izlediği tespit edildi.

So @tiktok_us violated @Google policies and essentially hacked Android phones in order to track users without their permission. @Google, ban TikTok from your platform and app store. Don’t wait https://t.co/i5cRAR66Br — Josh Hawley (@HawleyMO) August 11, 2020

Google TikTok'u silecek mi?

TikTok'un eski bir sürümüne dayanan analiz, TikTok'un en az 15 ay boyunca MAC adresleri topladığını ancak geçen Kasım ayında yayınlanan bir güncellemeyle MAC adresini toplamayı sonlandırdığı ortaya çıktı.

TikTok'un veri toplamasıyla ilgili Senatör Hawley şunları yazdı: "Bu yüzden TikTok, Google politikalarını ihlal etti ve kullanıcıları izinleri olmadan izlemek için Android telefonları hackledi. Google, TikTok'u platformunuzdan ve uygulama mağazanızdan yasaklayın. Beklemeyin"​

Ayrıca TikTok'un veri toplamasıyla ilgili konuşan sözcü "TikTok topluluğunun güvenliğini korumayı taahhüt ediyoruz. Gelişen güvenlik zorluklarına ayak uydurmak için uygulamamızı sürekli güncelliyoruz ve TikTok'un mevcut sürümü MAC adreslerini toplamıyor" dedi.