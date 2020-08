TikTok Android Kullanıcı Bilgilerini Kopyalıyor! Google TikTok'u Silecek mi?

Wall Street Journal'in bildirdiğine göre TikTok, Google'ın politikalarını açıkça ihlal ederek Android kullanıcılarından en az bir yıl boyunca izinsiz veri topladı . ABD Senatörü Google'ı uyararak TikTok'un kaldırılmasını istiyor.

TikTok, kullanıcıların Android akıllı telefonlarından kendi rızaları olmadan gizlice bilgi topladı ve bu, Google'ın uygulama mağazası politikalarının açık bir ihlali olarak tanımlanıyor. Çinli şirketin, kullanıcıların MAC adreslerini (sıfırlanamayan dijital tanımlayıcılar) günlüğe kopyaladığı gözlemlendi.

TikTok ana şirketi ByteDance'ın, Android kullanıcıları belirli reklam izleme uygulamalarını devre dışı bırakmak için gizlilik ayarlarını değiştirseler bile izlediği tespit edildi.

So @tiktok_us violated @Google policies and essentially hacked Android phones in order to track users without their permission. @Google, ban TikTok from your platform and app store. Don’t wait https://t.co/i5cRAR66Br