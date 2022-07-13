Google, Tinder'ı Play Store'dan Kaldırmak İstiyor

Google, çevrimiçi tanışma uygulamaları ve sahibi Match Group'u Play Store'dan tamamen çıkarmak istiyor. Arama motoru devi, Tinder, OkCupid ve Hinge dâhil olmak üzere bir dizi çevrimiçi tanışma platformuna sahip olan Match'e karşı çıkıyor ve Match'in "diğer uygulama geliştiricilerine göre haksız avantaj elde etmeye" çalıştığını ve Google Play Store'u kullanmak için hiçbir ücret ödemediğini iddia ediyor.

Google Play, çoğu Android kullanıcısının uygulama, oyun ve ek dijital içerik indirip satın aldığı çevrimiçi bir mağaza. Google, Bloomberg'e göre Match Group'tan maddi tazminat ve Google'ın Match Group'u Play Store'dan kalıcı olarak atmasına izin verecek bir karar istiyor.

Google'ın Uygulama İçi Satın Alımlardan Aldığı Pay Sorun Yaratıyor

Google'ın bu yeni davası, Match Group'un Play Store'u uygulama içi satın alımların bir yüzdesini almak için tekel olarak hareket etmekle suçlayarak Google'a karşı kendi davasını açmasından yalnızca iki ay sonra geliyor. Match Group'un davası, uygulamayı, uygulamaların yalnızca Google'ın uygulama içi ödeme işlemlerini kullanmasını gerektiren ve ücretleri "fahiş" olarak nitelendiren yeni bir Google kuralından muaf tutmayı amaçlıyor.

Normal şartlarda kullanıcılar bir Android veya iPhone'dan uygulama içi satın alım yaptıklarında, hem Google hem de Apple geliştiricilerden %15 ila %30 arasında bir kesinti alıyor. Google, kullanıcıların Play Store'u atlatmasına ve "yan yükleme" adı verilen bir uygulamada uygulamaları indirmesine izin veriyor ancak Apple, uygulamaların yalnızca uygulama mağazasını kullanmasını gerektiriyor.

Bir Google sözcüsü yakın gelecekte Match'in tüm davalarını geri çekeceğini ve uzlaşmaya varacaklarını söylüyor ancak bir süre bu durum gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.