Google Translate'in Kameradan Anlık Çeviri Özelliği Güncellendi

Google Translate'in kameradan anlık çeviri özelliği yepyeni özellikleri ile kullanıcılara hizmet vermeye başladı. Sizler için Google Translate'in kameradan anlık çeviri özelliğinin neler sunduğunu derledik.

Google Translate Kameradan Anlık Çeviri Özelliği Yenilendi

Google, çeviri uygulamasında bir takım geliştirmeler yaptığını açıkladı. Google Translate'in kameradan anlık çeviri özelliğine 60 yeni dil eklendi ve istediğiniz diller arasında çeviri yapılabilmekte.

Google Translate'in kameradan anlık çeviri özelliği artık dilleri otomatik olarak algılamakta. Bu sayede dil seçimi yapmanıza gerek kalmıyor. Neural Machine Translation (NMT) teknolojisi sayesinde anlık çevirilerdeki hatalar yüzde 55 ila 85 arasında azaltıldı.

Kameradan anlık çeviri özelliğinin tasarımı baştan sona değiştirildi ve iyileştirmeler yapıldı. Kameradaki titreme azaltıldı. Metinler anlaşılması daha kolay hale getirildi.

Yeni görünüm ile beraber özelliğe 3 adet buton eklendi. Birinci buton ile anlık çeviri yapılmakta. İkinci buton ile resim çekilmekte ve çekilen resimden çeviri yapılmakta. Son olarak üçüncü buton ile de galerinizde bulunan resimlerden çeviri yapılmakta. Bu butonlar uygulamanın alt tarafında yer alıyorlar.

Yeni özellikler kademeli olarak tüm kullanıcılara açılmaya başlandı. Yeni özellikleri kullanmak için uygulamanızı güncellemeyi unutmayın! Sizler Google Translate'e gelen yeni özellikler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!